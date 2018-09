Triunfa estudiante espirituano en Olimpiada Iberoamericana de Biología

El estudiante espirituano Alejandro Fernández Pérez ganó medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología, a la que asistieron representantes de 13 países.

Alejandro, recién graduado de bachiller en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Eusebio Olivera”, mereció uno de los seis títulos conferidos en el certamen efectuado en Ecuador durante esta última semana, evento en el que Cuba conquistó, además, una medalla de plata, dos menciones honoríficas y un galardón por destreza física y mental.

Para Fernández Pérez, fue un evento de altura, en el cual todos mostraron sus conocimientos, a pesar de que sus programas de estudio son diferentes, de acuerdo con declaraciones realizadas a la agencia Prensa Latina en Quito, poco antes de regresar a la isla.

‘Cuando me dieron la medalla sentí que no me la merecía, que era mucho para mí. Eso, a veces, no depende solo de la parte intelectual, sino también de un poco de suerte para que todo fluya bien, no te tiemblen las rodillas y salgas adelante’, dijo.

Cuatro bachilleres, acompañados de un profesor, representaron al territorio insular en la competencia, que contó con la participación de equipos formados por estudiantes procedentes de 13 países.

La ciudad de Loja acogió el evento, que se desarrolló desde el lunes 10 de septiembre hasta el viernes 14, con competidores de Argentina, Costa Rica, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Brasil, Ecuador, Cuba, Portugal y España.

Acompañados por el profesor Juan Bosco Morales, además de Alejandro Fernández, formaron parte de la representación antillana Alain Mollineda (plata y medalla especial Rally (destreza física y mental), así como Dainelys Jiménez y Liz Laura Campusano (dos de las cinco menciones honoríficas.

‘Fue una competencia muy fuerte, los muchachos compitieron desde el punto de vista fraternal con concursantes de 13 países y considero que obtuvieron resultados de excelencia’, aseguró el entrenador.

De su lado, Mollineda reconoció que iniciaron el concurso con cierta ansiedad porque eran 13 delegaciones muy talentosas y eso los intimidó un poco, pero salieron adelante confiados en sus profesores, en el trabajo en equipo y el entrenamiento realizado en Cuba.

Las féminas, ganadoras de menciones, coincidieron en que todo el tiempo hubo trabajo colectivo.

‘Pudimos demostrar aquí que, aunque a veces nos menosprecian, Cuba está al nivel de países fuertes como Portugal y España, y obtener estos resultados, medallas, menciones, cada vez nos incita más a seguir preparándonos y a representar cada vez mejor a Cuba’, aseguró Liz Laura Campusano.

El reto principal de los cuatro jóvenes, que inician este curso su vida universitaria, es convertirse en buenos profesionales.

Tras el retorno, Alejandro, Alain y Liz, se incorporarán a facultades de medicina, carrera que les fue otorgada por ganar concursos nacionales, mientras Dainelys estudiará Bioquímica.

Por su parte, el profesor Morales, quien ya llevó estudiantes a la primera y cuarta Olimpiada Iberoamericana de Biología, regresará a las aulas en su provincia, Villa Clara.

Felices por los reconocimientos y la experiencia de intercambiar con jóvenes de diversos países, los cubanos abandonaron Ecuador convencidos de que las vivencias recientes, quedarán por siempre en sus mentes y corazones, reporta Prensa Latina.