Votación contra el bloqueo: Cuba hace mucho por el mundo, por eso goza del respeto internacional

Tras la aplastante victoria de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas por vigesimoséptima vez, espirituanos de diversas edades hablan sobre el cerco económico, comercial y financiero más largo de la historia

Todos llevan el rostro iluminado. Algunos no pudieron presenciar la votación en vivo, pero se informaron posteriormente. Una idea común aflora en las declaraciones de los diversos sectores populares de la provincia de Sancti Spíritus al hablar sobre el tema que mueve a Cuba desde hace varios días. Escambray toma nota del suceso.

Yamila Fernández, promotora de ventas del Mintur:

Ha sido muy bueno ver el apoyo a Cuba por parte de tantos países. El bloqueo hay que quitarlo, porque es algo muy injusto. En las escuelas especiales, como la de mi niña, tienen limitaciones en cuanto a equipamiento, base material de estudio, juegos didácticos y otros recursos, porque no pueden adquirirse fácilmente y cuando se logra es a un costo mayor.

Aslian Rodríguez Caballero, trabajador por cuenta propia:

Esta fue una gran victoria para el pueblo de Cuba, pese a los intentos de Estados Unidos de entorpecer y dilatar el proceso de votaciones, de confundir y manipular al mundo. Todas las propuestas de enmienda fueron rechazadas, lo cual confirma el criterio de que la comunidad internacional está en contra del bloqueo.

La intervención de la embajadora estadounidense estuvo plagada de mentiras, su país es el mayor transgresor de los derechos humanos y acusa de manera hipócrita a Cuba y a otros países. Nuestro canciller fue muy preciso al exponer al detalle las violaciones de Estados Unidos en ese sentido.

Adrián Rodríguez Rodríguez, estudiante de séptimo grado:

Cuba es un país que hace mucho por el resto del mundo de forma desinteresada, por eso tiene el respeto de los demás países. Mire lo que hicieron muchos cubanos por Angola, la ayuda médica a varios pueblos, la atención a los niños ucranianos de Chernobil enfermos por una explosión nuclear. Aunque el gobierno actual de ese país no apoyó a Cuba, yo creo que se hizo bien cuando los ayudamos a curarse.

Victoria Toyos Cárdenas, jubilada del sector azucarero:

Uno quiere que el bloqueo se quite por 20 cosas que no funcionan bien y podrían funcionar mejor. La Salud cubana es la mejor del mundo, aunque está afectada por medicamentos y otros recursos que no se pueden comprar, porque el bloqueo no lo permite. Mi hijo ha recibido dos trasplantes de riñón y no hemos tenido que pagar nada por esas operaciones.

Enmanuel Pérez Sandoval, estudiante de duodécimo grado:

Lo que sucedió esta vez en la ONU indica que es el momento de que Estados Unidos deje de pensar de esa forma y levante el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Cuando dejó de existir la URSS y se cayó el campo socialista aquí las cosas se hicieron más difíciles por el bloqueo. Ese período especial duro que pasó Cuba lo fue más por culpa de Estados Unidos.