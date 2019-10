59 SNB: Gallos dan primero en play off de comodín

Los Gallos consiguieron aprovechar su condición de locales para llevarse el primer triunfo. (Foto: Elsa Ramos)

De la mano de su principal lanzador, Yuen Socarras, y una ofensiva muy productiva, los Gallos sacaron fácil victoria de 8-0 y salieron delante en el play off de comodín contra Matanzas en partido que tuvo por sede al estadio “José Antonio Huelga”.

Socarrás tuvo una salida exquisita al no permitir carreras en siete entradas, en las que le conectaron apenas cinco hits, ponchó a siete y regaló un solo boleto para anotarse el importante triunfo.

Socarrás se acreditó un importante triunfo ante Matanzas.

“No creo que haya salido imbatible, la recta la tenía super bien, la dominaba para donde yo quería, lo mismo que la slader, la preparación fue la misma, ya desde el juego ante Las Tunas me habían dicho que, si no ganábamos, lanzaría este partido. Me estoy sintiendo mejor físicamente, tal como se lo comenté con mis entrenadores, el día de hoy fue excelente para mí. Es verdad que algunos bateadores trataron de provocarme, pero esa fue de las cosas que adquirí de mi experiencia como profesional en Canadá, allá te piden mucho eso: que mantengas la concentración y la calma en el box”.

Los espirituanos salieron impetuosos frente a Noelvis Entensa y lo hicieron saltar del box en el mismo tercer acto luego de marcar una per cápita en las dos primeras entradas y agregar otras dos en ese instante.

Quizás por lo inefectivo de la ofensiva en el partido del viernes ante Las Tunas, José Raúl Delgado movió su batería con una propuesta que pareció arriesgada, con visos de valentía. Situó a Dasviel Gómez en el primer turno, llevó a Yunier Mendoza al segundo, a Frederich Cepeda al tercero y al primo de este Geyser Cepeda, al cuarto. Así con doce hits, dos menos que el viernes, fabricaron siete carreras más que las de aquel partido.

“Nos está pasando que Cepeda nos ha venido a batear abriendo inning,-explica José Raúl Delgado, el manager- lo analizamos y por eso lo bajamos al tercero, cuarto bate puede ser cualquiera, está en dependencia de cómo te salga las cosas, pienso que el que no se arriesga en la pelota está perdido”.

El propio Geyser, de 4-2 e impulsor de dos carreras, una de ellas por cuadrangular, dice no haber sentido el peso del cambio: “salí muy calmado en un turno de mucha responsabilidad, en todo el campeonato he sido quinto bate detrás de Frederich igual, me sentí sin presión como si fuera un pelotero experimentado, el cuadrangular lo di sobre una recta bajita, logré descargar toda la fuerza a ese lanzamiento y me salió el gran batazo”.

Otro de los que tuvo destaque ofensivo fue el jardinero izquierdo Dismani Ortíz, al batear de 4-2, tres empujadas y un cuadrangular: “estos juegos te dan mucha motivación, salí a hacerlo todo bien y las cosas salieron. Le di a un lanzamiento en recta, el pitcher estaba por debajo, parece que vino a marcar y ahí aproveché, después del juego contra Las Tunas sabíamos que en cualquier momento las cosas nos debían salir bien, nos enfocamos, nadie perdió el ánimo y salió el resultado”.

Lo cierto es que los Gallos sacaron del partido a los Cocodrilos al marcarle otro racimo de tres en el cuarto y sumar otra en el sexto, ante otros tres lanzadores yumurinos. El partido lo terminó por los locales José Luis Braña, quien no permitió libertades en las dos últimas entradas.

Ni el mismo manager Armando Ferrer, imaginó el desenlace holgado del partido: “No esperábamos un partido así tan abierto, sino más cerrado lo mismo para un lado que para otro, pero estamos luchando, no estamos muertos, estamos respirando aún, vamos a Matanzas a luchar los dos juegos que nos quedan. El martes irá Yoanny Yera”.

Pese al triunfo, a la salida del “Huelga”, más de un aficionado cuestionaba si sus Gallos serían capaces de romper el maleficio del “Victoria de Girón”, de Matanzas, donde no ganan desde la campaña 52 y archivan nueve derrotas al hilo.

Para despejar la incógnita, habrá que esperar al martes cuando se midan ambos elencos en el segundo juego del comodín fijado para las dos de la tarde. De ganar los Cocodrilos, habría que esperar entonces al miércoles para el tercer y definitivo encuentro.

El manager de los espirituanos anunció para abrir al zurdo Yamichel Pérez y para relevar a todo el que esté listo.

“Ha sido una victoria muy importante, regularmente se ha dicho que el que da primero da dos veces, pero eso no quiere decir que ya terminamos, hoy nos salieron las cosas, contra Las Tunas no salieron, pero las dos veces el equipo ha salido a dar el máximo y así seguiremos luchando”.