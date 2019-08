59 SNB: Mendoza en el club de los 2 mil hits (+fotos)

Me parece mentira, pero este es el resultado de mi esfuerzo durante muchos años, declaró Mendoza. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Yunier Mendoza Alfonso se convirtió en el tercer pelotero espirituano en arribar a esa respetable cifra en Series Nacionales

A las 2:16 del lunes 26 de agosto, el “José Antonio Huelga” vivió otro momento de gloria. Yunier Mendoza Alfonso llegó a los 2 mil hits en Series Nacionales de Béisbol.

Lo hizo en su primer turno al bate frente al lanzador de Mayabeque Yadian Martínez en su turno 6170 de por vida. Lo hizo a lo grande con la mejor de las conexiones: un cuadrangular de dos carreras.

Y así hizo reverencia al respeto, a la manera en que lo hacen los grandes. “En el último juego ante la Isla me dijeron que tocara la bola, que no importaba si era el 2000 con esa conexión o con una línea, pero dije que no, porque no me gustaba llegar a esa marca tocando la bola”.

Su actitud lo define como uno de los peloteros más humildes y caballerosos de nuestra pelota y a quien parece quedarle aún los ariques del trinitario central FNTA que lo vio nacer.

Mendoza recibió el reconocimiento del Inder en la provincia. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

“Cuando me paré en el home estaba un poco presionado, todo el mundo sabía que podía venir el hit 2000, pero cada vez que iban pasando lanzamientos me tranquilicé, lo demás todo el mundo lo vio”.

Lo vimos. Un cuadrangular enorme por el jardín derecho, un hit que, en su caso, suena extraño. Sí porque en esos 2 mil, solo aparecen 54 jonrones, contando el último; tiene además 283 dobles y 38 triples.

“Casi nunca doy jonrón, pero salió. Para mi significa mucho porque en todos estos años han pasado peloteros muy buenos y no todos lo han logrado. Además, mi mamá Melina estaba presente, ella vino todos estos días desde Trinidad para ver mi hit 2000”.

“Me parece mentira, pero este es el resultado de mi esfuerzo durante muchos años. Tiene mucho que ver la preparación física que recibo de Rafael Muñoz, el entrenamiento diario, me gusta ir al gimnasio, eso es muy bueno”.

La hazaña de Mendoza feu conseguida en Sancti Spíritus por solo dos peloteros, Eriel Sánchez y Lourdes Gourriel por ese orden. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Porque batea para todas las partes del terreno, los narradores locales le apodaron la regadera trinitaria. “Cuando me paro en home trato de pegarle a la bola y ella sola coge el hueco, aunque a veces, como dices, uno lo busca. Desde que comencé trabajé en eso, el que batea para un solo ángulo del terreno no tiene derecho a conectar tanto como el que lo hace para todos lados”.

La hazaña, conseguida en Sancti Spíritus por solo dos peloteros, Eriel Sánchez y Lourdes Gourriel por ese orden, y por apenas 23 en Series Nacionales, redondea la carrera de un hombre que ya vive su campaña número 21 con los Gallos.

Sabe, como muchos, que por sus números pudo haber vestido las franelas del Cuba, en muchas más ocasiones que la vez que participó en un torneo holandés. Mas ni eso, ni nada ha impedido que el muchacho de 39 años juegue pelota hasta en Series Provinciales por su Trinidad, aunque vive en Sancti Spíritus.

“Me gusta ayudar a mi municipio que fue donde yo nací y juegue por donde juegue cada vez que salgo al terreno me gusta hacerlo bien. Me siento en forma, solo quiero seguir rindiendo para Sancti Spíritus. Primero, queremos clasificar y después vamos por más”.