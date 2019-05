ALBA-TCP: Cuba denuncia amenazas a la paz y seguridad en la región

El Consejo Político del ALBA-TCP está conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de cada país miembro. (Foto: PL)

El XVIII Consejo Político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos inició este 21 de mayo en La Habana con la denuncia de Cuba a las amenazas a la paz y la seguridad en la región.

En la apertura del foro, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, hizo un llamado a la unidad y la movilización ante el creciente intervencionismo de Estados Unidos bajo la aplicación de la doctrina Monroe y los aprestos de agresión militar contra Venezuela.



Dijo que la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela constituye el más grave peligro para la seguridad en Latinoamérica y condenó el sabotaje, las agresiones, los intentos golpistas y otras acciones contra la patria de Bolívar.



Rodríguez subrayó que el ALBA-TCP refuerza la solidaridad con el pueblo venezolano, su gobierno legítimamente constituido y el presidente Nicolás Maduro.



Enfatizó que el bloque favorece las iniciativas que promuevan el dialogo respetuoso sobre la base del respeto y la no injerencia en el país sudamericano.



Al respecto indicó que las iniciativas de dialogo promovidas por México, Caricom y Uruguay (conocida como mecanismo de Montevideo) ‘contarán con el respaldo de nuestros pueblos, apegados a los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional’.



El canciller cubano calificó de admirable la resistencia del gobierno venezolano ante las amenazas, agresiones y sanciones.



Bruno Rodríguez también rechazó las medidas de singularización aplicadas a países del Caribe a los que se acusa de ser ‘paraísos fiscales no cooperativos’.



Denunció asimismo el recrudecimiento del bloqueo aplicado por Estados Unidos contra Cuba, en particular tras la activación del capítulo III de la ley Helms-Burton, que pretende asfixiar económica y financieramente a la isla.



Adelantó que este año Cuba volverá a presentar el proyecto de resolución que la Asamblea General de la ONU ha aprobado durante 26 años y que se pronuncia por el fin del cerco a la mayor de las Antillas.



El ALBA es y será un núcleo de resistencia frente a la oleada imperialista y neoliberal que se desata en la región, concluyó.



El Consejo Político del ALBA-TCP está conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de cada país miembro, y tiene como objetivo asesorar al Consejo Presidencial de esa plataforma integracionista en los temas estratégicos y presentar propuestas de asuntos de política internacional para el debate en esa instancia.