Ataque de Trump a activista sueca Greta Thunberg genera rechazo

Varias voces describieron la reacción de Trump como un ataque infantil, indigno del mandatario de una nación. (Foto: PL)

Numerosas figuras y medios de prensa condenaron el ataque del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la activista climática sueca Greta Thunberg, .

En lo que varias voces describieron como un ataque infantil, indigno del mandatario de una nación, y otras como un episodio de celos del jefe de la Casa Blanca, el gobernante escribió este viernes en Twitter que la adolescente de 16 años ‘debe trabajar en su problema de gestión de la ira y después ir a ver una buena película antigua con un amigo’.

¡Relájate, Greta, relájate!’, añadió el jefe de Estado norteamericano sobre la joven que ha inspirado un gran movimiento internacional contra la crisis climática.

‘¿Qué tipo de presidente intimida a un adolescente? Donald Trump, puedes aprender algunas cosas de Greta sobre lo que significa ser un líder’, le respondió el exvicemandatario y precandidato presidencial demócrata Joe Biden en la misma red social.

El exsecretario de Estado John Kerry, quien asistió a la conferencia de la ONU sobre el clima que se desarrolla en Madrid, España, declaró allí a la agencia Associated Press que los comentarios de Trump sobre Thunberg fueron ‘la cosa más vergonzosa, intimidatoria, no presidencial, casi cobarde’, y que el gobernante ‘debería estar avergonzado de sí mismo. Pero no conoce la vergüenza’.

Porque nada dice ‘temperamento maduro’ como irritarse por una activista de 16 años, le expresó con ironía al jefe de la Casa Blanca la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Otros demócratas señalaron que, al atacar e intentar burlarse de Thunberg, Trump estaba socavando la campaña ‘Be Best’ de la primera dama, Melania Trump, la cual alienta a los niños a ser amables en las redes sociales y hablar ‘con respeto y compasión’.

Cuando eres el líder de una nación y así es como reaccionas ante una niña que intenta llamar la atención sobre una crisis ambiental que afectará a todos en el mundo, eso dice mucho sobre tu carácter como ser humano, apuntó al respecto la organización MoveOn.

El diario estadounidense The Washington Post y el británico The Guardian sugirieron que los celos podrían haber estado detrás del ataque a la adolescente, quien recibió un reconocimiento que Trump obtuvo en 2016, pero que el mandatario continuamente desea.

De hecho, la campaña de reelección del gobernante republicano publicó en Twitter la portada de la revista Time en la que aparece la foto de Thunberg, pero en lugar del rostro de la activista, la imagen fue editada para colocar la cabeza de Trump.

‘Cuando se trata de cumplir sus promesas, solo hay una Persona del Año’, escribió el equipo del jefe de Estado en la cuenta titulada Trump War Room, y ese tuit provocó otra lluvia de críticas contra el presidente.