Aumenta represión en Bolivia contra simpatizantes de Evo

Efectivos de la policía de Bolivia impidieron violentamente la entrada de la senadora Adriana Salvatierra, a la sede del Parlamento. (Foto: PL)

Efectivos de la policía de Bolivia impidieron este 13 de noviembre violentamente la entrada de la senadora Adriana Salvatierra, a la sede del Parlamento, como muestra del aumento de la represión contra los simpatizantes de Evo Morales.

La funcionaria pidió al coronel al frente de la supuesta seguridad de la instalación que los dejaran acceder para comenzar su trabajo y lograr restablecer el orden constitucional del país sudamericano.



Mediante la red social Twitter, comenzó a circular un video donde se muestra la confrontación de los policías contra Salvatierra quien estaba dispuesta a instalar la sesión parlamentaria en aras de asumir la presidencia del Estado plurinacional.



Los movilizados en la capital boliviana en repudio a la autoproclamación de la vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, como presidenta interina del país condenaron ante las cámaras de Telesur la presencia de francotiradores en las calles, y aseguran que la derecha quiere la muerte de las comunidades originarias.



Asimismo, denunciaron el lanzamiento de bombas lacrimógenas contra diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) cerca de las inmediaciones de la Asamblea Legislativa.



En ese sentido, los representantes indígenas notificaron que un gran contingente militar se dirige hacia la provincia de Chapare para reprimir la movilizaciones que denuncian el golpe de Estado contra el presidente constitucional de Bolivia.



Al respecto, vecinos de esa comunidad, una de las 16 provincias en que se divide el departamento de Cochabamba, solicitaron a través de Twitter ayuda tras las muertes a sangre fría de los indígenas a manos de efectivos de la Fuerza Armada.



Explicaron que desde helicópteros disparan sin distinción contra la población de la zona, al tiempo que condenaron el silencio de la prensa nacional.



Ante esa situación, Morales en entrevista a la multinacional Telesur destacó que ‘al parecer ahora es un delito ser indígena. Pido a las fuerzas de seguridad del Estado que no se manchen con la sangre del pueblo’, enfatizó.



El líder del MAS, desde México, insistió en la necesidad de resolver las diferencias políticas de la nación por la vía del diálogo pacífico.



‘Insisto a la policía que no atenten contra la vida del pueblo, el armamento no es para amedrentar al pueblo. A los movilizados que cuiden su vida, que no se arriesguen’, destacó el primer presidente aymara de Bolivia.