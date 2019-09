Basquetbolista espirituana Yamara Amargo otra vez fue líder en la ofensiva cubana

La actuación de la espirituana le valió para que quedara segunda en toda la lid con promedio de 19 anotaciones por juego.

Aunque su equipo se fue sin medallas, Yamara Amargo Delgado hizo sentir su clase en el equipo nacional al ser de nuevo líder durante el XV Campeonato FIBA Américas que concluyó e Puerto Rico este domingo.

Pese a sus 34 años y varias temporadas sin descansar, Amargo jugó casi todos los partidos a tiempo completo de 40 minutos y llevando la voz cantante en la ofensiva, excepto en el juego del cierre que Cuba perdió vs Colombia 75 por 62 puntos para ocupar el sexto puesto.

La actuación de la espirituana le valió para que quedara segunda en toda la lid con promedio de 19 anotaciones por juego (30 vs República Dominicana, 22 vs México, 20 vs Puerto Rico y 12 vs Canadá).

De forma colectiva su desempeño ayudó a que Cuba clasificara a los Juegos Panamericanos del 2023 en Santiago de Chile y al Torneo preolímpico mundial de cara a Tokio 2020.

La labor de la yayabera es mucho más loable si tenemos en cuenta que asistió a este evento tras ganar con Sancti Spíritus la medalla de bronce en la Liga Superior y lograr su segundo título sucesivo con el club Muralla de San Lázaro, de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino de República Dominicana.

De seguro ahora se incorporará con su equipo de Sancti Spíritus que se prepara para el Torneo Nacional de Ascenso con la intención de clasificarse para la Liga Superior.