Béisbol cubano en los Panamericanos: lo peor de la historia

El equipo cubano de béisbol acaba de rubricar en Lima su peor actuación en la historia de los Juegos Panamericanos. (Foto: Roberto Morejón)

La pálida actuación de la pelota cubana en los juegos continentales no es culpa de un hombre ni de dos, es una responsabilidad tan colectiva como el mismo deporte.

Tanto dio el cántaro a la fuente, hasta que el equipo cubano de béisbol acaba de rubricar en Lima su peor actuación en la historia de los Juegos Panamericanos con dos derrotas en igual cantidad de salidas y sin opciones de medallas al caer ante Canadá 8 por 6.

Decirlo provoca un dolor que corroe, por más que reconozcamos las deudas de nuestra pelota. Lo lamentable es que no resulte sorpresa para muchos, después del declive internacional de nuestro béisbol hace rato, tanto como casi veinte años, y también de las luces rojas que se encendieron en el largo periplo preparatorio, al perder desde con colegiales norteamericanos hasta con variantes de equipos nicaragüenses más longevos, periplo en el que lo que más reinó fue la falta de bateo y otras carencias.

Aun así, cuesta creer que el descalabro haya sido tan estrepitoso y vergonzoso en un torneo discreto. Cuba no supo ganar el partido que no debió perder, que no fue el de Canadá, que casi por guión, nos debía superar. Cuba comenzó a despedirse de Perú cuando debutó con fracaso de 1-6 ante Colombia en un partido que le costó la vida cuando todo faltó, además de anotaciones.

No se puede aspirar a ganar con una sola carrera, tampoco con cinco hits y desesperos en el home como los de Yosvani Alarcón, mucho menos cuando tu pitcheo no es lo hermético que se precisa para apostar a una lechada.

Se podrá acomodar esta u otra alineación como abrir con Carlos Benítez que es más bateador que Yordan Manduley y que otros tantos, o también Jorge Alomá, en su mejor temporada, pero el germen de la cuestión está en todos, incluidos los contratados que peor no pudieron lucir con un solo hit en 15 turnos.

Pero estuviésemos mejor si la única escasez fuera la ofensiva. Ante Colombia, como ante Canadá, falló el pitcheo abridor cuando a Lázaro Blanco, el número uno del staff, le entraron literalmente por los ojos y bateadores sin mucho rango le conectaron con absoluta tranquilidad y viento en contra, par de jonrones para hacerle tres carreras, suficientes para un equipo al que se le congelaron los bates, primero ante un controlado José Calero y después ante todos los serpentineros que quiso Colombia.

Pero si inefectivo lució Blanco, también lo imitaron los relevistas, sobre todo Fran Luis Medina y Wilson Paredes, libremente bateados, y en honor a la justicia Pedro Álvarez fue víctima de las imprecisiones defensivas del cuadro, para completar las fallas generalizadas de nuestro elenco.

Con tales credenciales, estaba casi marcada la derrota ante un Canadá que hace rato es superior a nosotros. A los norteños había que entrarle por los ojos, aunque el reto era poco menos que imposible, pues había que hacerlo, además, por carreraje.

Justo es decir que el elenco salió con otra actitud y hasta sin los visos apáticos que lucieron ante Colombia cuando pudieron remontar dos veces con marcador debajo 0-3 y 4-7 hasta con dos jonrones incluidos frente a un box muy superior al que enfrentaron el día anterior y al que le conectaron once hits, uno más que el rival.

Pero entonces el pitcheo abridor, además de no funcionar, fue muy mal manejado en lo que resultó, creo, la pifia más marcada de Rey Vicente Anglada y por donde se escabulló un posible triunfo. Excesiva e injustificada confianza hacia un Yoani Yera que internacionalmente nunca ha respondido, lo mantuvo en el box hasta lo inmerecido aun cuando en el bullpen quedaba una decena de lanzadores.

Por más desconfianza que se tenga en los lanzadores de atrás, nada justifica que se dejara de más al zurdo que permitió tres carreras en el inning de apertura y no debió siquiera abrir el quinto episodio. Pero se le dejó lanzar hasta llenar las bases y enfrentar a un hombre como el cuarto bate Andrew Panas, que le había conectado jonrón y doble.

Sobre la polémica y fatídica decisión, Anglada diría después: “nosotros pensamos traer a Liván Moinelo, pero cuando llamamos allá todavía no estaba caliente”. Con Yera, tan inefectivo, se suponía que Moinelo, que al final ponchó a siete de once hombres enfrentados, y todo el resto del staff estuviesen hirviendo desde antes. Entonces la cuestión apunta a la falta de previsión del colectivo de dirección.

El cierre de la película todos la conocen. En las cuatro entradas siguientes Canadá se creció desde el box y apuntaló su triunfo con otra carrera en el noveno ante Raidel Martínez, el cerrador por excelencia, mientras Cuba se enterraba en sus propias insuficiencias cuando no llegó el batazo clave con hombres en base en el octavo, como le pasó antes en el quinto y se esfumaron las variantes para la fabricación de carreras.

La pelota incumplió otra vez. Ni los contratados, en mayoría, respondieron, ni jóvenes, ni experimentados, salvo contadas excepciones, lo hicieron.

Anglada, no es, como él valientemente aceptó, el único culpable de esta derrota. Es verdad que no superó las expectativas de quienes aportaron al todo por el todo por él y lo catapultaron al Cuba aun sin ganar nada en la Serie Nacional pasada, pero la culpa es colectiva como es esta disciplina deportiva, sumida hace rato en un foso de ineficiencia e ineficacia del que le ha costado salir por problemas de calidad y otras carencias esenciales que tendrán que replantearse. Esta no es tan solo la crónica de una muerte anunciada, frase que el béisbol ha convertido en cliché después que se acostumbró a perder. Es la confirmación de un deporte que, al parecer, lo ha perdido todo, hasta su ego.