Bolivia: Denuncian intentos injerencistas de EE.UU.

Evo invitó al Senado de EE.UU. a presenciar las elecciones bolivianas en octubre. (Foto: PL)

Los bolivianos denunciaron la injerencia de Estados Unidos en asuntos políticos de esta nación sudamericana, así como los intentos por violar la soberanía nacional y el respeto a la voluntad democrática de los pueblos.

Recientemente, el Senado estadounidense emitió una resolución en la que manifiesta su rechazo a una eventual reelección del presidente boliviano, Evo Morales, en los comicios del próximo 20 de octubre, además de observar un supuesto debilitamiento del sistema democrático en esta nación del altiplano.

En esta jornada, el presidente Morales, rechazó esa acción injerencista, y por el contrario, llamó a emitir una resolución que impida a su homólogo estadounidense, Donald Trump, violar los derechos humanos, y le exija respetar tanto el derecho internacional como el multilateralismo.

‘Además de eso debería instruir que si son humanos levante el bloqueo económico a Cuba, respeten todas las resoluciones de las Naciones Unidas y no estar interviniendo’ en asuntos internos de otros Estados, afirmó el mandatario a la Agencia Boliviana de Información.

Asimismo, invitó al Senado estadounidense a presenciar las elecciones en octubre, pues aseguró que ‘el pueblo boliviano les puede enseñar cómo toma decisiones con dignidad y soberanía’, escribió en su cuenta en Twitter.

Esta tarde, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una declaración que rechaza de manera contundente la intromisión del Senado de Estados Unidos en la política boliviana.

‘El fundamento de esta resolución no es la democracia (…), el problema es que no permite el presidente Evo Morales que venga acá (EE.UU.) a saquear nuestros recursos naturales, no permite que venga, nuevamente, un embajador a decidir en la política boliviana’, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Legisladores de la oposición de este país abogan por la intervención de EE.UU. para interceder y evitar que Morales vuelva a postularse a la presidencia de Bolivia y amplíe su mandato hasta el 2025.

En opinión de Borda, ‘quien alienta esos propósitos definitivamente es un anti boliviano, porque está queriendo violar y vulnerar nuestra Constitución y lo más sagrado que tiene un país, la soberanía nacional, que es imprescriptible e indivisible’.

Durante los 13 años de gestión presidencial de Evo Morales, la economía boliviana registró un promedio de crecimiento de 4,9 por ciento, lo cual permitió que más de tres millones de personas salieran de la pobreza y se implementaran numerosos programas sociales en beneficio del pueblo.

Estos y otros logros fueron posibles gracias a la nacionalización de los recursos naturales y empresas estratégicas del Estado, y luego de liberar al país del control de EE.UU.

En ese sentido, el canciller, Diego Pary, afirmó que ‘Bolivia es un Estado soberano, independiente y a los únicos a los que se debe, es a los bolivianos’, por lo cual el país rechaza cualquier resolución que intente menoscabar el derecho de los nacionales.

Pary agregó que ‘Bolivia no está sola, hoy es acompañada por la comunidad internacional, es respetada en el contexto internacional y es uno de los países que tiene presencia en el contexto internacional’.