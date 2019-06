Brigada Venceremos, de Estados Unidos, viajará a Cuba en julio

Los brigadistas vienen de unos 20 Estados, de diferentes generaciones, razas, género, profesiones, religiones, clase…, detalló Malcolm Sacks. (Foto: PL)

La Brigada Venceremos, con activistas de diferentes lugares de Estados Unidos, prepara hoy su próximo viaje a Cuba, que realizarán en julio, pese a las recientes restricciones impuestas por Washington.

Según explicó a Prensa Latina uno de los coordinadores de la iniciativa, Malcolm Sacks, este año la Brigada llega a su 50 aniversario y se espera que unas 200 personas integren la expedición de solidaridad con la isla y en demanda del cese del bloqueo norteamericano.



Ahora es muy importante que el grupo más diverso proveniente de Estados Unidos pueda ver y conocer la realidad cubana, por eso los brigadistas vienen de unos 20 Estados, de diferentes generaciones, razas, género, profesiones, religiones, clase…, detalló.



Si bien a lo largo de los años han existido numerosas trabas para viajar a la isla, esas restricciones no nos detienen, subrayó, aunque no sabemos si las nuevas medidas de la administración de Donald Trump nos traerán más problemas cuando regresemos de Cuba en agosto.



En estos 50 años, la Brigada siempre logró ir y ninguna forma de restricción pudo parar ese trabajo de solidaridad, recalcó el coordinador de la iniciativa en este 2019.



Sacks ha visitado Cuba más de 10 veces, y en esta ocasión, trabajó junto a otros muchos activistas por más de un año para conformar una delegación bien grande, fuerte y diversa.



‘Tenemos confianza, estamos listos, estamos seguros para ir y regresar. Pero la experiencia nos muestra que el Gobierno de Estados Unidos nos va a amenazar, nos va a intimidar, y va a tratar de asustarnos.’



Para los brigadistas es muy importante el contacto con los cubanos, hablar e intercambiar con ellos, conocer su realidad y luego al volver, contarles a todos en las comunidades, las escuelas, los trabajos, las iglesias, por las redes sociales, a la familia, así muchas personas conocen la verdad sobre la isla, apuntó. También intentamos llegar a los políticos, eso no es fácil para nosotros, pero participamos en cualquier acción en que podamos enfrentarlos con ese mensaje, expresó.



En 2009, recordó Sacks, al inicio de la administración de Barack Obama, la escena iba cambiando poco a poco, y se vió la apertura más grande que he podido presenciar en mis años de vida.



Todos esos cambios fueron revertidos con la llegada al poder de Trump y se produjo un gran retroceso, lamentó.



Por eso es vital que el Congreso norteamericano cambie las leyes, sabemos que cada vez que hay un nuevo presidente en la Casa Blanca la política es diferente y puede producirse un retroceso si hubo algún tipo de avance, señaló.



‘Aunque Obama hizo esa apertura y hubo progresos en las relaciones entre ambos países, el bloqueo no desapareció y los objetivos del Gobierno de Estados Unidos de destruir la Revolución cubana y cualquier movimiento progresista en Latinoamérica no han cambiado.’



Desde 1969, la Brigada Venceremos realiza cada año un viaje a Cuba para llevar su mensaje solidario desde Estados Unidos y abogar por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Washington a esa isla caribeña.