Cabello: diálogo político en Venezuela pasa por respetar Constitución

Cabello desestimó una apuesta por comicios presidenciales en las actuales negociaciones.

El diálogo en Venezuela debe transitar hoy por el respeto a la Constitución, requisito indispensable en cualquier acercamiento político, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

En entrevista con Prensa Latina, el dirigente desestimó una apuesta por comicios presidenciales en las actuales negociaciones, una de las principales exigencias de la oposición incluso antes de iniciar las pláticas.

‘No interpreto de ninguna manera esa solicitud, aquí hubo elecciones presidenciales el 20 de mayo de 2018, como correspondía constitucionalmente y ganó Nicolás Maduro’, resaltó.

De acuerdo con Cabello, entre las propuestas de la delegación del Gobierno se incluye la posible aplicación de una ley de amnistía o incluso a personas en particular.

‘Otras pudieran ser el adelanto de la fecha para las urnas a la Asamblea Nacional -poder actualmente en desacato-. Dentro de la democracia se hace, pero en el marco de la Constitución’, enfatizó el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

El mandatario, Nicolás Maduro, aseguró esta semana que la representación del Ejecutivo llevó seis puntos a la tercera ronda de conversaciones con la oposición, celebrada con la mediación de Noruega en Barbados.

Tras el cierre del primer encuentro, fuentes oficiales confirmaron la instalación de una mesa permanente en ese país con el objetivo de avanzar a través del diálogo en la búsqueda de la paz para el país.

En ese sentido, el presidente de la ANC reconoció como una necesidad apremiante que la oposición solicite el cese del bloqueo, recrudecido por Estados Unidos desde enero como ‘muestra’ de apoyo al autoproclamado mandatario interino Juan Guaidó.

‘No las sanciones contra Diosdado sino las sanciones contra el país, que el Gobierno pueda ir a cualquier parte a comprar medicinas y alimentos’, enfatizó.

Sin embargo, cuestionó el dirigente, hasta la fecha la oposición no muestre interés en esta vía.

‘Podemos convocar unas elecciones con todas las garantías y observaciones y que luego la derecha no las reconozca. ¿Por qué la oposición no le pide a Estados Unidos terminar las sanciones para que adelantemos elecciones? Porque en realidad ellos no quieren comicios’, dijo.

Los diálogos entre Gobierno y oposición se retomaron en medio del conflicto interno generado en las filas opositoras tras la publicación de una escándalo de corrupción con el capital donado con supuestos fines humanitarios. Al respecto Cabello recordó que este tema aumentó la presión internacional hacia la derecha seis meses después de la autoproclamación de Guaidó.

‘Les están exigiendo el dinero que han entregado y los resultados en seis meses. Están peor ahora que en enero, incluso su poder de convocatoria’.

En este contexto, la oposición no está en condiciones de negociar mientras permanece fragmentada y presionada, señaló.

‘Sin embargo, nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario, sólo el respeto a la democracia mientras ellos solicitan elecciones presidenciales sin Maduro ni ningún chavista’.

Otra de las demandas de la derecha insiste en el cambio radical dentro del Consejo Nacional Electoral para, de acuerdo con el líder socialista, establecer cinco rectores de corte opositor. ‘Esa es la democracia en la que ellos creen, la democracia del ‘arrebatón’. Para destrabar el juego es fundamental el respeto a la Constitución y no hay forma de avanzar si la derecha no lo cumple’, aseveró.