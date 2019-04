Calidad de los servicios cierra labores de Comisiones del parlamento cubano

Díaz-Canel acompañó a los diputados durante el trabajo de las comisiones este viernes. (Foto: Cubadebate)





La segunda y última jornada para el trabajo de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en cuyas sesiones participó Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, dejó como resultado la discusión de temas de

interés para la población referidos a la calidad de los servicios.

En la Comisión Deporte y Salud se informó que habrá un reordenamiento de los servicios comunales con el objetivo de incrementar la efectividad de ese sector tan sensible para el bienestar del pueblo, en un debate que estuvo centrado en las carencias materiales y de protección de los trabajadores, las indisciplinas sociales y la ineficiencia de los mecanismos establecidos para la recogida de los desechos sólidos que afectan la situación

epidemiológica y el ornamento público.

Los diputados conocieron de primera mano que, atendiendo a los resultados del experimento del transporte realizado en La Habana, esta opción no se

extenderá al resto del país, y que el reordenamiento del trabajo por cuenta propia en el transporte seguirá siendo prioritario.

Varios representantes del pueblo cubano señalaron que no se cumplen las demandas de transportación, y que la separación de las licencias en las modalidades de “libre” y “ruta”, ha generado insatisfacciones entre la población y entre los propios propietarios de los vehículos, lo cual ha influido en la reducción de los servicios ofertados por los porteadores privados.

Otro aspecto significativo de la jornada fue el llamamiento a un riguroso control y exigencia sobre los combustibles, y se enfatizó en la necesidad de actualizar el Código de las Familias.

De igual forma, se llamó la atención sobre el valor de la prevención en el enfrentamiento a las ilegalidades, hechos de corrupción e indisciplinas sociales que tienen lugar en el país, y se invitó a hacer un uso óptimo de los recursos en aras de frenar estos flagelos.

Los diputados conocieron además sobre los retos del deporte en la mayor de las Antillas, entre ellos, la necesidad de estimular la dirección colegiada, reforzar la labor en la base atlética, y evitar el secretismo; al tiempo que reconocieron la importancia de las universidades en la gestión para el desarrollo local, y las relaciones de los Centros Universitarios Municipales (CUM) con el gobierno.

En este último aspecto intervino Díaz-Canel, quien defendió que las instituciones de la Educación Superior tienen la responsabilidad de garantizar el asesoramiento y la capacitación de los cuadros profesionales con cargos de dirección a nivel local, y de elaborar propuestas que partan de la ciencia y apliquen mecanismos de innovación en aras del desarrollo.

Los diputados se informaron de igual forma sobre cómo avanza el análisis de las leyes que darán sustento normativo a la Carta Magna aprobada el pasado 10 de abril, entre ellas, la de los Tribunales Populares, la del

Procedimiento Civil, administrativo, laboral y económico, el Código Penal y la Ley de Ejecución de Sanciones.

El encuentro de los parlamentarios cubanos sirvió además para proclamar la solidaridad con Venezuela y el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de las sesiones de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP.

En la comisión de Asuntos Económicos del parlamento, se explicó a los diputados que, aun en medio de adversidades diversas que enfrenta el país en la actualidad, se debe lograr ingresar más de 60 mil millones de pesos, pero que se destinará a la cobertura de los gastos en la educación, la salud, la seguridad y asistencia social, la defensa, el orden interior, y los programas de desarrollo integral de las provincias y municipios.

También en el orden económico trascendió que Cuba ha recibido un millón 612 mil 371 visitantes extranjeros en los últimos meses, cifra que crece en un 5,15 por ciento con respecto al año pasado; que Canadá es el mercado

con mayor presencia y que, como tendencia, ha disminuido la presencia de europeos debido a la falta de vuelos directos entre estas naciones.