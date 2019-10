Cámara Baja de EE.UU. anuncia fecha para votar por juicio contra Trump

La presidenta del Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.), la demócrata Nancy Pelosi, anunció que el próximo jueves votarán sobre la resolución para formalizar la investigación del juicio político contra el mandatario Donald Trump, según informó Telesur.

En una carta dirigida a los miembros de su partido, Pelosi precisó que esta votación también pudiera autorizar la posibilidad de que se celebren audiencias públicas para este caso.

La medida será puesta a consideración de los legislativos y servirá para marcar los próximos pasos en la investigación a la que deberá responder el actual inquilino de la Casa Blanca, y hacer frente a los republicanos que acusan de ilegítimo este proceso de destitución, por no haber sido votado por el Congreso.

