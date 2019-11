Candidatos uruguayos en espera por escrutinio final

Hasta el momento Lacalle obtiene un 48,76% (1.158.599 votos) contra el 47,47 % (1.127.774 votos) para Martínez. (Foto: Cubadebate)

El candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, llamó hoy a una multitud de militantes y seguidores a esperar el resultado electoral el martes, marchar a sus casas y a no dejarse provocar.

En empate técnico, al computarse el 98 por ciento de los votos, el frenteamplista señaló que la diferencia alcanzada de punto y medio por su rival del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, no será superior a los votos observados.



Martínez dijo que en cualquier caso ninguno de los dos llegará a conseguir el 50 por ciento, por lo que cualquiera quien gobierne tendrá que gestionar entendimientos en favor de un solo país.



‘Intentaron enterrarnos y lo que no sabían es que somos semillas’, leyó de un mensaje recibido para desmentir los pronósticos previos de los asociados opositores de una victoria con por lo menos siete puntos por encima.



Agradeció a los miles de hombres y mujeres militares que se pusieron ‘el voto a voto a voto de la campaña en el corazón’ y cualquiera que sea el resultado dentro de dos días, ‘queremos ser protagonistas y tener un pueblo enamorado de sus banderas y sus ideales’, demostrando que ‘lo que era imposible, es posible’.



En medio de una alegría contagiosa por la demostración de fuerza política, Martínez concluyó su intervención proclamando que ‘somos un solo pueblo uruguayo y a no dejar que cunda la división’.