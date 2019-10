Candidatos demócratas respaldan opción de juicio político contra Trump

Los 12 aspirantes demócratas a la Casa Blanca participaron en la noche de este martes en el cuarto debate del partido azul.

Candidatos demócrata a la presidencia de Estados Unidos expresaron este martes su apoyo a la investigación de juicio político lanzada en la Cámara de Representantes contra el mandatario Donald Trump.

Mientras los 12 aspirantes a la Casa Blanca que participan en la noche de este martes en el cuarto debate del partido azul muestran puntos de discrepancias en diversos temas, la necesidad de impulsar ese proceso contra el gobernante republicano parece ser el asunto en el que están casi todos de acuerdo.

Cuando se le preguntó por qué el mandatario debería ser acusado, en lugar de enfrentar el criterio de los votantes en las urnas en las elecciones de 2020, la senadora Elizabeth Warren expresó que esta cuestión es más grande que la política.

Nadie está por encima de la ley y eso incluye al presidente de Estados Unidos. La acusación es la forma en que establecemos que a este hombre no se le permitirá violar la ley una y otra vez sin consecuencias, añadió la legisladora por Massachusetts.

Esto se trata de Donald Trump, pero entiendo también que se trata del próximo presidente, y el otro, y el otro, y el futuro de este país, sostuvo en la discusión que se desarrolla en la Universidad de Otterbein, en Westerville, Ohio.

Su colega Bernie Sanders apuntó que los demócratas de la Cámara Baja no tuvieron más remedio que emprender esta acción contra el gobernante, mientras el exvicepresidente Joe Biden calificó a Trump como ‘el presidente más corrupto en historia moderna.’

Ha estado vendiendo a la gente trabajadora, nuestros valores y seguridad nacional, y en Ucrania, ha estado vendiendo nuestra democracia, dijo al respecto la senadora Kamala Harris, quien acusó al jefe de la Casa Blanca de cometer crímenes a plena vista.

Cuando se le preguntó sobre la capacidad de los demócratas para abordar otros problemas y al mismo tiempo centrarse en la investigación de juicio político, el exsecretario de Vivienda Julián Castro respondió: ‘podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo’.

La mencionada pesquisa, que podría llevar a acusar al mandatario y a celebrar un juicio político en el Senado en busca de su destitución, está enfocada en los llamados que realizó Trump a Ucrania para pedirle a ese país investigar a Biden y a su hijo Hunter por los vínculos de este último con una empresa de gas natural.

‘Mi hijo no hizo nada malo, yo no hice nada malo’, expresó esta noche Biden, quien dijo que en su etapa como vicemandatario (2009-2017) llevó a cabo la política del gobierno de Estados Unidos de erradicar la corrupción en Ucrania.

En ese sentido, el senador Cory Booker dijo que el exvicepresidente no debería tener que defenderse de las acusaciones no comprobadas de Trump, quien acusa a Biden de corrupto a pesar de que, según medios norteamericanos, no ha habido ninguna evidencia de irregularidades por parte de él o de su hijo.