Casa de las Américas entrega premios literarios 2019

De la isla caribeña obtuvo la prima en la categoría de Ensayo Histórico-Social el investigador Reinaldo Funes con su texto Nuestro viaje a la luna, la idea de la transformación de la naturaleza de Cuba durante la Guerra Fría.

A juicio del jurado, se trata de un libro que ofrece un aporte a la comprensión del proceso revolucionario, abordando la historia desde un diálogo entre áreas del saber menos conocidas.

En el apartado de Literatura para niños y jóvenes resultó agasajado el popular decimista cubano Alexis Díaz Pimienta con su libro Piel de Noche que, al decir del jurado, destaca por abordar una temática sensible de alto sentido humano.

En Cuba quedó también la mención honorífica en la categoría de Estudios sobre latinos en los Estados Unidos, esta vez para el investigador Lisandro Pérez y su escrito Sugar, Cigars and Revolution: The Making of cuban.

Otro reconocimiento especial recibió en dicha sesión el estadounidense Chris Cepeda con Latino Mass Mobilization, Inmigration, Racialization and Activism.

El mayor lauro quedó en manos de su coterránea María Josefina Saldaña, autora de Indian Given, Racial Geograpies across México and The United States, calificado como un original y creativo análisis sobre la indigeneidad en ese país.

Por otra parte, en el apartado de Novela se entregó el máximo premio al argentino Eduardo Varela con La ruta, y dos menciones repartidas entre el también argentino Juan Pablo Morales (La vida cosida) y el uruguayo Roberto Montaña (La noche en la que nos encontró el pasado).

El galardón en Poesía lo obtuvo el ecuatoriano José Rodinás (Yaraví para cantar bajo los cielos del norte. Biografía no autorizada de un Bansky sudamericano), mientras en Literatura Brasileña la trinfadora fue Deborah Dornellas con la novela Por cima do amor.

En esta última categoría fue reconocida la obra de Adriana Lisboa con Pequeña música (poesía) y Sandra Godinho con Orelha lavada (cuento).

Las menciones de Literatura para niños y jóvenes fueron para el mexicano Joaquín Casasola y el colombiano Martín Doria con En los zapatos de Elvis y Melisa entre las hojas, respectivamente.

Los habituales lauros honoríficos los dio a conocer el presiente de Casa, Roberto Fernández Retamar, resultando ganador en el premio de poesía José Lezama Lima el chileno José María Memet (Meli Witran Mapu. Tierra de los cuatro lugares).

En tanto, la prima en ensayo Ezequiel Martínez Estrada fue para el boricua Angel Quintero (ÂíSaoco salsero! O el swing del Sonero Mayor. Sociología urbana de la memoria del ritmo) y en narrativa para el colombiano José María Arguedas (El diablo de las provincias).