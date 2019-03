Casi una semana después de los tornados, Trump anuncia visita a Alabama

La reacción de Trump generó un aluvión de críticas. (Foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su viaje a Alabama para el próximo viernes, casi una semana después de la ocurrencia de varios tornados que dejaron al menos 23 muertos.

Las autoridades del sureño estado informaron que entre las víctimas mortales hay menores de edad y al menos 60 personas heridas debido a las catástrofes.



Trump afirmó que había hablado ‘directamente con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) para que les dé un tratamiento sobresaliente al Gran Estado de Alabama y la maravillosa gente que ha sido devastada por los tornados’.



No obstante, la reacción del mandatario generó un aluvión de críticas en medios de prensa como el diario The New York Times.



Los cuestionamientos insisten en que el presidente reacciona así porque Alabama es un territorio donde ganó en 2016 y es gobernado por la republicana Kay Ivey.



El mencionado rotativo señala que el mandatario no actuó así ante desastres en California, por ejemplo, donde los incendios forestales dejaron decenas de damnificados.



También fue muy criticado su proceder en Puerto Rico, devastado por el huracán María y a donde el republicano fue -literalmente- a aventar rollos de papel, refiere un editorial del The Washington Post.



‘¿Qué nivel de tratamiento le pidieron a FEMA darle a California? Anteriormente, Trump amenazó con recortar la ayuda a California cuando luchaba contra los incendios forestales’, cuestionó el analista legal de CNN Renato Mariotti.



‘En contraste, a Trump le tomó 10 días para tuitear las condolencias a Santa Rosa, después de los terribles incendios forestales de octubre de 2017’, escribió Bill Swindell.



‘A principios de este año, Washington Post informó que el presidente intentó impedir que FEMA enviara ayuda a Puerto Rico’, recordó Roberto Ferdman, corresponsal de VICE News.



Trump le dijo al entonces jefe de personal de la Casa Blanca, John F. Kelly, y al entonces director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, que no quería enviar un solo dólar a Puerto Rico, añadió.