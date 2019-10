Cepeda: otra vez en el libro de los récords del béisbol cubano

El espirituano bateó su hit número 2 000 en el estadio 5 de Septiembre, de Cienfuegos. (Foto: Oscar Alfonso Sosa).

Otra vez Frederich Cepeda Cruz está en el vórtice de la noticia y entra al libro de los récords del béisbol cubano. Lo hizo el pasado 27 de septiembre a las 3:54 p.m. en el estadio 5 de Septiembre, de Cienfuegos, ante el pitcher Carlos Damián Martínez, al conectar su hit número 2 000 de su carrera.

Lo consumó en su campaña 22 y en su turno al bate 6 030 para convertirse en el jugador 24 que lo consigue en Cuba y el cuarto espirituano detrás de Lourdes Gurriel (2 029), Eriel Sánchez (2 086) y Yunier Mendoza, que lo logró en esta campaña.

Pero, ¿cómo se ve el propio protagonista más allá de los 2 000 cuando ya está acostumbrado a las marcas especiales?

Como ya te he dicho otras veces, uno comienza con el primer turno al bate, el primer hit y después empiezas a ver la lista de peloteros que van llegando a cifras importantes y ahí te vas trazando metas, te preparas para las temporadas, sobre todo entrenando fuerte y manteniéndote saludable, porque es una carrera bien larga, bien dura y con muchos altos y bajos.

Los hits, ¿se buscan o salen?

Salen, lo que pasa es que te ves con posibilidades en el home, en un momento te sientes bien a la hora de batear por tu coordinación, el tiempo con el pitcher y te salen con más efectividad, realmente uno hace lo que puede dominar: entrenar bien e ir a la caja de bateo y hacer el swing, luego la bola, aunque tú la quieras dirigir, no sale siempre para ese lugar donde no haya nadie, además de que hay ocho o nueve jugadores para cogerla.

Pero sí se colocan.

Sí, mientras tu utilices la mayor parte del campo tienes más posibilidades de batear de average y de hit, solo tienes que concentrarte en el centro del terreno, aunque tengas fuerza o cierto poder al bate tienes que tratar de usar todo el centro del campo que es la parte donde más posibilidades tienes de conectar de hit.

¿Se elige un determinado lanzamiento?

Para batear se eligen los lanzamientos y tienes que estar preparado para la recta, la curva, los lances lentos; pero eso se logra en el entrenamiento y ya con el tiempo vas viendo la secuencia de cada lanzador y te vas preparando para conectar la bola que tú quieres, aunque no siempre sale así, es difícil porque el pitcher también piensa.

¿A estas alturas puedes determinar cómo tira cada pitcher?

Entramos en una era donde hay muchos lanzadores nuevos, pero sí se van estudiando de un turno al bate a otro, de un juego a otro. Durante tantos años hay pítchers que repetíamos juntos, nos veíamos con mucha frecuencia y así vas mirando la manera en que lanzó en el turno o el juego anterior. También tenemos más tecnología, está Internet, ves la televisión y tu memoria que tienes que mantener muy activa pensando en ese lanzador, en el nombre por lo menos, en el número para acordarte de la manera en que lanza.

¿Viviste también la presión para llegar a los 2 000 hits?

El que está dentro es el que sabe, siempre va a existir presión en todas las marcas, en determinados turnos; es más difícil llegar al hit 1 999 que al 2 000. También tenemos presión para que el equipo clasifique, yo mismo tengo responsabilidad con eso, no es solo lograr el hit 2 000, porque esa marca tenía que llegar en cualquier momento, sino ver sus efectos en que el elenco clasifique.

Pudiste haber llegado antes de no ser por los boletos, ¿lo ves así?

Otras personas me han dicho: si no cogieras tantas bases pudieras haber dado más hits; perfecto, pero ¿y los que han cogido menos bases y no han dado 2 000 hits o los que han llegado a esta cifra y han cogido menos bases?, o sea que es algo de probabilidades, de 1 700 boletos, por el promedio que tengo, la mitad no iba a ser hit, si no yo bateara por encima de Linares. Eso se lucha en el juego, son lanzamientos que vas dejando y tú vas acumulando, lo que trato es de conectar la bola que veo cómoda, la que puedo dirigir, trato de desechar lanzamientos, no es coger base por bola a pesar de que ya se ha convertido en récord, aunque el boleto es importante también porque estando en base puedo anotar.

Sobre lo de llegar antes… quizás hubiese llegado en la Serie 18 o 19, pero debo decir que he tenido tres o cuatro años que no he estado en toda la serie, unas veces por las operaciones que me han practicado, otras por las dos temporadas en Japón, otra en México; por eso a la hora de ver si has bateado más o menos tienes que ver si has jugado más o menos, de ahí que es difícil hacer comparaciones.

Retomemos lo de cómo tus hits pueden influir en este momento en que los Gallos parecen ahogados.

Cuando teníamos 15 victorias y solo cuatro derrotas muchos periodistas nos preguntaban si estábamos clasificados, siempre dije que las cosas son cuando las tienes en la mano, sabíamos que la segunda etapa del campeonato iba a ser bien difícil, aunque no esperé que estuviéramos tan ahogados para estar entre los cuatro primeros, porque los comodines son una caja de sorpresa. O sea, que las dos subseries que nos quedan son como un comodín, de mucha presión.

Pero ya dependen de los resultados de otros equipos.

Hemos llegado aquí por nosotros mismos, lo que hicimos bien al principio lo hemos hecho mal ahora, no hay que buscar justificaciones, somos nosotros mismos los que no hemos logrado mantenernos ahí, y no son solo los hits o bases por bola de Cepeda, es lo de todos. En este momento es tan importante una base por bola que un hit, tenemos que concentrarnos en la defensa, en el pitcheo, conservar una carrera, dos, hacer una carrera cuando hace falta, que Cepeda empuje en el momento que hace falta. Pienso que enfrentando las cosas con objetividad y con buen ánimo, pensando positivo, las cosas van a salir.

Con todas las marcas en tu vitrina, ¿qué buscas ahora?

Continuar saludable para seguir jugando béisbol, que es lo que me gusta.

¿No te he escuchado hablar del Súper 12?

De pensar uno piensa en todo, pero siempre lo he dicho, eso no está en mis manos, no lo decido yo, mi objetivo es tratar de tener una buena temporada. Ahora estoy con Sancti Spíritus y quiero ayudar a mi equipo a clasificar.