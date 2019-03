Cepeda y Santos: sigue el compás de espera

Cepeda inició esta propia semana los entrenamientos como parte del concentrado provincial de los Gallos para la Serie venidera. (Foto tomada de cubasi.cu).

Contactamos, otra vez, con el pelotero espirituano, a la espera de que concrete el convenio con el club Olmecas de Tabasco, de la Liga mexicana. Según Frederich Cepeda, este viernes lo contactaron los máximos directivos del béisbol en Cuba.

“Conversamos este viernes por la mañana y me dijeron que no nos preocupáramos, que la comisión de contratación volvería a reunirse, para determinar el caso nuestro, que era un problema de migración, que no teníamos la cita y que por primera vez se hacía con el pasaporte azul y que por eso se habían retardado las acciones”.

El pelotero declaró que se han mantenido hablando durante todo este tiempo. “las conversaciones las hacen ellos, nosotros solo tenemos acceso si aceptamos o no en el momento determinado. Es válido recordar que este contrato para México, según nos informan, se está haciendo con el pasaporte personal, ya que lo piden para hacer la visa de trabajo, porque es mucho más tiempo que en la pasada temporada cuando fui con pasaporte rojo, pero fue solo a la final y así pude estar en Tijuana que era el equipo donde estaba, sé que demora mucho, tengo la visa de turismo de México y he hecho los trámites como lo han hecho miles de personas en todo el mundo, pero tienes que esperar una cita consular que la tiene que emitir, creo, México, nosotros no estamos al tanto”.

Reitera que desde noviembre o diciembre están haciendo ese tipo de contacto con la parte mexicana y la Federación Cubana: “han conversado y quizás se dejó a un lado este tipo de conversación consular para crear la cita, pienso que a esta hora ya debía estar creada la cita y pactado todo para que el inicio de la temporada o de la pretemporada ya estuviéramos nosotros con el equipo que nos contrató, eso se retrasado y es un hecho que llegamos tarde y ya no vamos a comenzar la temporada con el equipo”.

“Eso nos afecta porque México no garantiza un año entero, te garantizan un mes de trabajo, si la dirección técnica no encuentra condiciones en ti o no rindes pueden retirarte la contratación en un mes, los demás meses dependen de tu rendimiento, por eso es que siempre es bueno llegar en la pretemporada para aclimatarte al juego, pero realmente hay que hacerlo como siempre lo hacemos, esforzándonos cada día más”.

Interrogado sobre porqué en este tiempo de demora, no se encuentra entrenando junto a la preselección nacional, dijo que: “no estábamos ahí porque quizás estamos con el pensamiento de que nos íbamos para México y se nos dio un tiempo más para estar con la familia, no nos hemos ido, pero esperamos que con el transcurso del tiempo estemos de nuevo en la preselección nacional y participando en los Juegos Panamericanos. Me he mantenido entrenando, esperamos que todo salga bien”.

En la tarde-noche de este viernes, conversamos vía telefónica, con Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol. A continuación, transcribo íntegramente la respuesta a la pregunta: ¿Por qué se ha demorado tanto este proceso?

“La contratación de los peloteros transita por varios pasos, el número uno es que un club interesado, de cualquier país del mundo- todavía no de Mayor Ligue-, se interesa por el atleta, ese club viene a La Habana, se reúne con un grupo de contratación: se ven las condiciones de dinero, condiciones de vida, todo lo que lleva un contrato: derechos y deberes del jugador, derechos y deberes de ambas partes, se concreta el paso este del contrato, o sea si se va a contratar o no y si ambas partes están de acuerdo, este grupo negociador lo preside Ramiro, que es el jurídico del INDER, además lo integran Relaciones Internacionales, Actividades deportivas, entre otras”.

“Una vez que se concrete ese paso, se procede a llamar a las provincias de donde es el jugador para pedirle por escrito, autorización del director del INDER, el comisionado provincial y el director del equipo y si están de acuerdo todos, tienen que manifestarlo por escrito con firma y cuño de que están de acuerdo de que ese atleta cumpla con ese contrato porque de una forma u otra siempre los equipos se van a ver afectados técnicamente” Después se procede a los pasos migratorios, eso tiene que ver con las embajadas, con la visa porque ya no son visas normales, no son visas de turismo, va con visa de trabajo y hay que ver entonces cómo se aplican esas visas, una vez que esté el visado, que es lo que está en espera en este momneto, se procede a decirle al equipo que venga a Cuba, firme un contrato que es un acto público, con prensa. A partir de ese momento el equipo sabe que se va a firmar ese contrato y entonces ellos le sacan el pasaje. Y en ese caso está Cepeda. Es el último paso: que la embajada de México en Cuba le conceda ambas visas. Por eso es impredecible y nadie sabe el día exacto que se va”.