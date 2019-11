Ciclista espirituana gana plata en contrarreloj de Ruta del Caribe

Heidy Praderas espera otra medalla mañana. (Foto: Roberto Morejón)

Heidy Praderas resultó la cubana más destacada en la apertura del XIX Campeonato del Caribe de Ciclismo de Ruta, que saluda los 500 años de esta capital, al conquistar la medalla de plata en la contrarreloj individual corrida hoy en un circuito del Malecón, donde por vez primera se realiza una competencia oficial de este deporte.

La espirituana, líder entre las menores de 23 años años, marcó tiempo de 35:11.266 minutos en los 22.8 kilómetros, solo superada por Caitlin Conyers, de Bermudas, quien detuvo los relojes en 33:48.202. La ganadora fue imitada en la competencia varonil por su coterráneo Kaden Hopkins, monarca con registro de 45:16.629 minutos en 34.2 km.

Aunque Heidy soñó con el oro, cumplió con el objetivo de incluirse en el medallero: «No estoy muy contenta con mi desempeño de hoy, pero sigo animada para mañana (domingo) volver a luchar por una presea. Me hace feliz correr en mi país», declaró a JIT.

La medalla de bronce entre las damas correspondió a la campeona del 2018, Alexi Costa, de Trinidad y Tobago, quien cronometró 35:21.741.

En la rama masculina escoltaron a Hopkins el puertorriqueño Abner González (45:57.311) y Hasani Hennis (47:03.156), de Anguila, igualmente ubicados por ese orden en el grupo de menores de 23.

Los dueños del podio recibieron sus medallas de manos del francés David Lappartient, presidente de la Unión Ciclística Internacional (UCI), y del cubano José Manuel Peláez, vicetitular de la UCI y máximo dirigente de la Confederación Panamericana de Ciclismo.

La otra cubana presentada en este evento, la matancera Iraida García (36:02.753), se ubicó en el quinto escaño, igual que su compatriota el santiaguero Pedro Portuondo (47:21.729), quien esta vez no pudo repetir la presea de plata del pasado año.

«Este trazado no me conviene porque soy escalador, no obstante mañana saldremos a darlo todo y batallar por el triunfo. Siempre que corro pienso en ganar», manifestó Portuondo.

El pinareño Emilio Pérez quedó octavo con tiempo de 47:54.565, en una competencia clase 1.2 de la UCI, puntuable para el Tour América, y en la que intervienen pedalistas de 25 países.

En la jornada vespertina se efectuó en el hotel Comodoro el Congreso de la Confederación del Caribe.

Este domingo se disputará la segunda y última prueba, la de gran fondo, para la cual están inscritos 91 hombres y 22 mujeres.

A las 8:30 a.m. arrancará el pelotón femenino para cubrir un trayecto de 68.4 kilómetros en el mismo circuito del Malecón habanero, entre la calle 12 y La Punta, en tanto los hombres lo harán a partir de las 11 a.m. sobre una distancia de 125.4 km, según la guía oficial del campeonato.

A los cubanos que hoy corrieron la contrarreloj en solitario, se les unirán los holguineros Idaris Cervantes y Alejandro Parra, el artemiseño Félix Nodarse y el tunero Yans Carlos Arias, subcampeón el pasado año, mientras Portuondo resultó cuarto en aquella edición que dio cuatro plazas a Cuba para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.