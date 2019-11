Comején en el mostrador

A tono con las exigencias de la dirección del país, urge desterrar viejos esquemas en el sector del comercio y la gastronomía para lograr eficiencia y potenciar la calidad

Si usted llega a una unidad comercial y, en vez de recibirle con buena cara, la persona a cargo le increpa por acudir en la última media hora de la jornada laboral; si alguna vez le escucha a quien administra una bodega desear “que venga un ciclón, para que saquen la cuota de una sola vez”; si en un bar o cafetería reina un ambiente enrarecido por bromas de mal gusto y groserías; si a pesar de haber sido abierto o reinaugurado hace solo semanas ya las ofertas del establecimiento distan de las de aquellos primeros días; no tenga dudas: usted ha sido maltratado.

No será Sancti Spíritus el único lugar de Cuba donde las cosas andan “manga por hombro”, pero el Comercio, la Gastronomía y los Servicios en estos predios, convengamos, es de esas esferas de la vida socioeconómica donde no puede hablarse de paradigmas a imitar, aunque hay excepciones. Las hay, convengamos también, en el sector no estatal, donde suelen refugiarse no pocos conciudadanos en busca de una atención óptima que tampoco encuentran siempre.

Las aseveraciones parten de quien escribe, pero semejan otras, formuladas en la reciente reunión que sostuviera el vicepresidente del Consejo de Ministros Jorge Luis Tapia Fonseca con directivos y administradores de ese sector en la provincia, donde salieron a relucir tendencias nocivas no solo para quien consume o recibe las prestaciones, sino además para la economía del país.

Entre ellas se incluye la consabida merma del pollo que se expende por la libreta, y quedó claro que en alguno de los eslabones de la cadena que sigue ese renglón para llegar a nuestras mesas se vierten “galones de agua” en las cajas, pero no puede ser la población quien pague por la estafa. Lo que se impone, quedó claro también, es que quienes reciben la mercancía y firman las facturas, con el apoyo del cuerpo de inspectores, verifiquen y actúen en consecuencia, lo cual implica cuestionar, exigir y enfrentar el problema.

También abundan situaciones en que el usuario, dispuesto a quejarse porque no se conforma con un local sucio y lleno de moscas, con la oferta pobrísima y de mala calidad, con dependientes distraídos —de cinco o seis, a veces sirve solo uno y los demás atienden a sus celulares— no es recibido por el administrador, porque este no se encuentra.

Según trascendió en el encuentro, es usual que los administrativos permanezcan más tiempo fuera de sus centros que dentro de ellos, ya sea por reuniones o por simple hábito. Tampoco suelen dominar la actividad que desempeñan sus trabajadores, por lo que cabe cuestionar sus conocimientos y habilidades en asuntos de costos y salarios.

Y ahí está el “pollo del arroz con pollo”: por demasiado tiempo los análisis económicos de ese sector, el de mayores aportes al presupuesto del Estado —en la provincia, el 70 por ciento del total— se han realizado del modo equivocado, al centrarse casi exclusivamente en el cumplimiento de los planes de circulación mercantil, erróneamente elaborados sin el concurso de los trabajadores, y en las cuentas por cobrar y por pagar.

Cabe esperar un cambio favorable si, en cumplimiento de las indicaciones transmitidas por el vicepresidente del Consejo de Ministros y por la ministra del ramo, Betsy Díaz Velázquez, a partir de ahora las decisiones sobre planes de ventas o servicios y sistemas de pago pasan por discusiones previas con los colectivos laborales.

A lo que se aspira es al creciente interés individual en la implementación de iniciativas para concretar nuevas ofertas y elevar la calidad de las prestaciones. Eso significa pensar diferente, desterrar tabúes, replantearse “verdades”, como esa de que los almuerzos y cenas son aceptados solo si se dispone de cerveza. Si algo se demostró en el intercambio fue que en Sancti Spíritus no han faltado los rones ni los vinos, pero sí ha estado ausente la explotación de tradiciones coctelera y vinera, tan inherentes a nuestra cocina y necesarias en la Gastronomía.

Lo otro que ha faltado de manera copiosa es capacitación, panorama que deberá cambiar a partir de nuevos requerimientos, como ese de probar la competitividad culinaria de los administradores de la rama gastronómica y recalificar a todos —quedó claro que se precisa un centro destinado a ese fin—, incluidos los de actividades de las restantes áreas. De acuerdo con la titular del ramo, si una vez hecho esto se comprueba que no cumplen con los requerimientos necesarios, se dispondrá su cese en las funciones.

Debió hacerse desde hace mucho tiempo, pero en vistas de que no fue así, en lo adelante será regla: en cada unidad deberán conformarse las normas técnicas con todas las variantes posibles a usar para suplir la falta de un ingrediente u otro. También estarán sujetas a análisis las plantillas, cuyo exceso condiciona, en no pocos casos, la inactividad de grupos de trabajadores y el incumplimiento de los planes de ingreso.

Sancti Spíritus califica como una de las provincias que menos avanzan en la implementación, desde el pasado mes de septiembre, de la Resolución No. 99 del Ministerio de Comercio Interior, la cual faculta a las unidades para adquirir insumos y recursos; así como autoriza la venta de productos elaborados y semielaborados. A tenor con dicha norma jurídica, entraron en vigor nuevos sistemas de pago para que los trabajadores ganen de acuerdo con lo que hacen.

Habrá que dedicarle tiempo a la vida económica del Comercio, vista desde adentro; depurar la membresía del sector para que quienes no se avienen a él no entren ni se reciclen. Sin duda tomará su tiempo, pero lo agradecerá la economía y usted, cuando llegue a una unidad, tal vez sea recibido por alguien con un rostro alegre, que no le venda de menos ni le haga increpaciones.