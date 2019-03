Los yaguajayenses reverdecen laureles luego de nueve años sin discutir el máximo título de la pelota local. (Foto: Luis Francisco Jacobino)

La finalísima del Campeonato Provincial de Béisbol se jugará de costa a costa al estar involucrados Trinidad y Yaguajay, los dos elencos que mejor lo hicieron durante la fase regular.

Se trata de una vieja pugna entre los trinitarios que se mantienen en la superélite, y los yaguajayenses, que reverdecen laureles luego de nueve años sin discutir el máximo título de la pelota local. Y ese puede ser uno de los atractivos de la fiesta beisbolera que inicia este fin de semana con un diseño de siete juegos a ganar en cuatro.

Primero se jugará en el estadio de los líderes y actuales campeones, este sábado a partir de la una de la tarde y el domingo desde las 10:15 a.m. Luego las acciones se trasladan durante martes, miércoles y jueves al “Luis Torres” de los norteños con juegos a la una de la tarde el primer día y a las 10:15 a.m. las dos jornadas restantes. De no encontrarse decisión, el play off regresaría a Trinidad.

Ambos elencos llegan a esta instancia tras librar una dura batalla por la clasificación que no se definió hasta la última subserie el pasado fin de semana. Los sureños terminaron en el primer lugar con balance de 15-6, mientras Yaguajay quedó segundo abrazado con Fomento y Sancti Spiritus, todos con 14-7, pero los ahijados de Yoanys Delgado consiguieron el boleto porque ganaron el cotejo a ambos conjuntos. Para Cabaiguán fue la quinta posición con 13-8, en tanto La Sierpe le siguió (6-15), Taguasco (5 -16) y Jatibonico (3-18).

Desde el papel, la trayectoria de los últimos años y la selección de los refuerzos, Trinidad sale como favorito de la mayoría. A su ya sólido cuerpo de pitcheo, Osmany Rodríguez sumó cuatro lanzadores: Yankiel Mauri (Taguasco), Yuen Socarrás (Sancti Spíritus), Ariel González (La Sierpe) y Noelvis Hernández (Fomento), además del receptor espirituano Loidel Rodríguez.

Yoanys Delgado dejó pasar mejores oportunidades y al final se decidió por los lanzadores Yamichel Pérez (Taguasco) y José Eduardo Santos (Fomento), y dos jugadores de cuadro: Daviel Gómez (Fomento) y Yoandi Baguet (Sancti Spíritus), y el receptor Yosvany Canoto (Fomento).

Varios jugadores no fueron elegibles ni como propios ni como refuerzos al ser llamados a la amplísima preselección nacional con vistas a los diferentes eventos internacionales. En ese caso están Yunior Ibarra, Orlando Acebey, Frederich y Geisel Cepeda, Pedro Álvarez y Yaniesky Duardo, además de los entrenadores José Raúl Delgado, Juan de Dios Peña y Miguel Rojas.