¿Cómo queda Ómnibus Nacionales en Sancti Spíritus?

El parque de equipos y el personal de Ómnibus Nacionales están listos para dar continuidad a este servicio. (Foto: Edelio Torres)

Del 22 de noviembre hasta el 15 de enero se pronostica estabilidad en dicho servicio. La Agencia Viajero ya está reservando hasta la primera quincena del 2020

A partir de este 22 de noviembre se restablecen las 15 rutas de guaguas Yutong que salen desde Sancti Spíritus hacia diversos destinos en otras provincias cubanas, las cuales estuvieron limitadas desde septiembre, como parte de las medidas adoptadas por el país debido a la falta de combustible.

Miguel Castro Piña, director de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales de Sancti Spíritus, dijo a Escambray que se anunció un programa con la estabilidad de transportación hasta el 15 de enero, lo que significa que los espirituanos podrán acceder mejor a estos servicios en los días finales del 2019 e inicios del próximo año.

Igualmente, explicó que, aunque se incorporaron todas las rutas, en algunos casos no se pudo volver a la frecuencia habitual, pues estudios realizados por especialistas de la UEB indicaron que en el caso del carro Sancti Spíritus-Santiago de Cuba, por ejemplo, resulta más factible su recorrido en días alternos y no de forma diaria, como antes lo hacía.

Tampoco vuelve al diarismo la Yutong Yaguajay-Habana y se mantiene en días alternos Sancti Spíritus-Trinidad-Habana, vía Cienfuegos, así como Sancti Spíritus-Cienfuegos y Sancti Spíritus-Matanzas. En tanto, se garantiza la salida todos los días de los carros de Jatibonico y Cabaiguán con destino a la capital del país.

Castro Piña añadió que la guagua para Camagüey saldrá todos los días, al igual que las rutas de La Habana de las 7:20 a.m. con entrada a Mayabeque y la de la 1:00 a.m., no así, la de las 9:35 p.m. que, a partir de ahora, hará su recorrido los miércoles, viernes y domingo. Mientras, a las rutas de Villa Clara solo les dejaron dos salidas al día, en lugar de cuatro, las cuales serán a las 5:00 a.m. y 2:00 p.m.

De igual forma, el director de la UEB informó que existen otros vehículos que, aunque no se subordinan a su entidad, benefician a los espirituanos, tal es el caso del Habana-Fomento con tres salidas a la semana (lunes, miércoles y viernes); el de Santa Clara-Trinidad (lunes, miércoles y viernes) y el Cienfuegos-Trinidad, con un recorrido diario. Sobre el tema de las reservaciones Castro Piña explicó que ya comenzaron a venderse los boletos para lo que resta de noviembre, el mes de diciembre y la primera quincena de enero del 2020, servicio que presta la Agencia Viajero de Sancti Spíritus en la antigua terminal de ómnibus, así como en el punto situado en la Estación de Ferrocarriles de la ciudad cabecera y en todas las agencias de viajes de Ómnibus Nacionales en la provincia.