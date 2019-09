El zurdo Yamichel Pérez ha mantenido todo el tiempo una labor encomiable.

Que a los Gallos se les ha complicado la clasificación directa con la inesperada barrida ante Villa Clara es un hecho que desvela a Sancti Spíritus. Mucho más al cuerpo de dirección a falta de ocho partidos para la repartición de los primeros cuatro boletos.

Lo saben José Raúl Delgado y sus entrenadores de pitcheo cuando miran el papel, el box y el bullpen con la misma pregunta: ¿con quién abro y relevo hoy? Varios nombres se repiten de juego en juego: Yamichel Pérez, Yankiel Mauris, Yaniesky Duardo, Jorge Luis Braña…, mientras otros apenas cubren la nómina. Entonces, ¿con qué brazos terminan los Gallos, mucho más encima del volcán?

Con esa interrogante, Escambray activó su brazo de preguntar antes que los Gallos cruzaran la frontera cienfueguera. Lo primero a ponderar —y mucho— es lo conseguido hasta aquí por un cuerpo de pitcheo que nunca ha podido contar con todo su staff listo entre ausencias prolongadas, bajos rendimientos, lesiones y mocedad de los brazos.

Lo cierto es que aun en medio de los vaivenes lógicos del conjunto, apenas un grupito de los 16 lanzadores inscritos ha mantenido al equipo entre los cuatro primeros hasta aquí y el staff es aún el cuarto más efectivo con 4.16 PCL, por debajo de la media.

De los cinco abridores en los que pensó José Raúl, solo Yamichel Pérez ha estado todo el tiempo y con una labor encomiable. El zurdo es el que más ha lanzado: 54 entradas y un tercio, con promedio de efectividad de 3.81y si no ha ganado más de cuatro juegos es porque la suerte no lo ha acompañado, cuando no ha podido completar partidos de esos de un día para otro y de los que a Sancti Spíritus por estos días le han tocado más de la cuenta.

Del resto, Socarrás, líder de staff, entró hace apenas unos días y ha cumplido, mucho más por su disposición para ayudar al elenco, sin descansar de su temporada canadiense. El zurdo Edelso Montesino se lesionó cuando solo había tirado 15 innings; Roberto Hernández Navarro sigue con molestias e indefiniciones de las causas y Pedro Álvarez, además de entrar tarde por los Panamericanos de Lima, no es ni la sombra de lo que fue la pasada campaña, pues en ocho salidas solo ha podido ganar dos partidos, con inefectividad de 6.29 PCL y bateo contrario de 360.

De que los abridores en general no han estado bien lo dicen las estadísticas: 5.19 PCL y 312 de bateo contrario, diferente a lo hecho por los relevistas con 10 juegos ganados (dos menos que los que abren), mejor efectividad con 4.19 PCL y bateo contrario de 273 con casi la misma cantidad de innings trabajados.

Por eso hay que aplaudir lo hecho por Yamichel y otros “guerreros”, como les llama Ismel Jiménez —segundo entrenador— a él, a Yanieski Duardo y a Yankiel Mauris. El primero ha sido el paño de lágrimas para relevos cortos y largos y ya tiene tres triunfos y seis salvamentos, con 27 entradas lanzadas. El segundo ha secado lagrimales como abridor, intermedio y cerrador con 13 juegos lanzados (12 como relevo) y 35 entradas, con cinco triunfos sin revés, dos juegos salvados y efectividad de 4.37. Le agregaría dos novatos: Harbin Castellanos, quien ha asumido con valor el rol de abridor y ha aportado cuatro triunfos, antes de la contractura en su brazo de lanzar que lo tiene hoy fuera de la rotación y José Luis Braña, quien ha salido en 12 partidos, acumula 42.2 entradas lanzadas y 3.80 PCL, razón por la cual ha merecido ganar más de un juego. Ellos cuatro suman más entradas que una decena de lanzadores juntos.

Y como cada vez que entren a un terreno los Gallos estarán sobre lava volcánica hay que mirar, y no de reojo, a la defensa, responsable muchas veces de la efectividad y estabilidad del box. De las 174 carreras permitidas, 30 han sido sucias, y eso que no siempre todas las pifias se inscriben como errores: 37 en 36 juegos.

Con la interrogante que se titula este trabajo periodístico, Escambray interrumpe las cuentas de José Raúl.

“Con este equipo hace rato hemos vivido en un volcán, contando los lanzamientos, sacando a un lanzador para que no se pase y vemos a ver si aparece un loco y saca cuatro outs… El año pasado el pitcheo estaba más fresco y con más experiencia, ahora lo que más tenemos son jóvenes, tienes que ser mago, pero aquí no hay arreglo: sale el que le toca porque no hemos renunciado a estar entre los cuatro”.

Con los deseos de lanzar más atizados que nunca, Ismel Jiménez sabe que junto a Juan de Dios Peña, entrenador principal, le toca ahora responder. “Físicamente los muchachos están bien, lo que ha fallado es el pensamiento técnico-táctico, el cambiar un lanzamiento por otro. La candela está brava, pero hay que enfrentarla así, luchando con lo que hay”.