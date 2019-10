Confirman fracaso de diálogo entre la RPDC y EE.UU.

Kim Myong Gil confirmó el fracaso de los diálogos con Estados Unidos sobre el tema nuclear. (Foto: PL)

El negociador de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) Kim Myong Gil confirmó este 5 de octubre el fracaso de los diálogos con Estados Unidos sobre el tema nuclear y acusó a Washington de entorpecer la búsqueda de un consenso.

En declaraciones a la prensa, el representante de la RPDC señaló que la reunión celebrada en Estocolmo no cumplió con las expectativas y atribuyó el decepcionante resultado a que el Gobierno norteamericano no renuncia a su acostumbrada actitud.



De Estados Unidos depende si la RPDC continúa con sus pruebas y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales. Fuimos los primeros en tomar medidas para la desnuclearización y la construcción de la confianza. Si Washington responde sinceramente a ello, podremos pasar a la siguiente etapa, señaló el funcionario, según refiere la agencia de noticias Sputnik.



Alimentaron las expectativas al realizar propuestas de enfoque flexible, con métodos nuevos y soluciones creativas, pero nos decepcionaron al no traer nada a la mesa de negociaciones, indicó.



Después de experimentar grandes avances en 2018, el diálogo entre Pyongyang y Washington y el proceso de desnuclearización en la península coreana quedó estancado en la anterior cumbre de Hanoi, Vietnam.



En esa ocasión el presidente estadounidense, Donald Trump, se negó ante el líder de la RPDC, Kim Jong Un, a levantar las medidas de castigo al país asiático, pese a que el dirigente norcoreano incluso prometió no reanudar las pruebas de misiles balísticos y nucleares.



Luego, a fines de junio pasado, los dos se encontraron sorpresivamente en la zona desmilitarizada que separa a ambas Coreas y se esperaba que de aquel cara a cara se desprendiera una tercera cumbre formal entre los dos mandatarios, lo cual no sucedió hasta ahora.



Gran parte de la comunidad internacional se opone a la imposición unilateral de sanciones que en el caso de la RPDC solo entorpeció los diálogos con Surcorea y Estados Unidos para concretar por la vía diplomática la desnuclearización, la paz duradera y el desarrollo de la península coreana.