Conmoción en Reino Unido por hallazgo de 39 cadáveres en contenedor

El chofer del camión, un norirlandés de 25 años de edad, se encuentra detenido bajo sospecha de asesinato. (Foto: PL)

El hallazgo de 39 cadáveres de presuntos inmigrantes ilegales dentro de un contenedor refrigerado en una zona industrial de la localidad inglesa de Essex conmocionó hoy al Reino Unido.

Estoy horrorizado por este trágico incidente en Essex. Estoy siendo informado constantemente, y el ministerio del Interior trabajará junto con la Policía para esclarecer lo sucedido, afirmó el primer ministro Boris Johnson.



El jefe de Gobierno se refirió al tema durante una comparecencia este miércoles ante la Cámara de los Comunes, donde varios legisladores expresaron su consternación.



El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, declaró, por ejemplo, que se trataba de una tragedia humana increíble, mientras que la diputada Jackie Doyle-Price, representante por el distrito de Thurrock, donde se hizo el hallazgo, dijo que se trataba de un hecho repugnante.



La Policía de Essex no ha confirmado que las víctimas sean inmigrantes ilegales, y la legisladora conservadora apuntó que el tráfico de personas es un comercio internacional organizado por bandas criminales que mucho dinero con ello.



Johnson, por su parte, coincidió con su correligionaria en que todos los traficantes de seres humanos deben ser buscados y llevados ante la justicia.



Según los reportes difundidos por las autoridades policiales de Essex, el vehículo ingresó al Reino Unido procedente de Bélgica, y no de Bulgaria, como se informó inicialmente.



Al parecer la confusión obedeció al hecho de que el camión marca Scania fue matriculado en Bulgaria en 2017 por una empresa propiedad de una mujer irlandesa, pero de acuerdo con la prensa local el primer ministro búlgaro, Boyko Borisov, aseguró que el automotor no había vuelto a ingresar desde entonces al país balcánico.



También se conoció que los cuerpos sin vida de los 38 adultos y un adolescente fueron descubiertos por el Servicio de Ambulancias de Essex, 40 kilómetros al este de Londres, al responder a una llamada telefónica de una persona que no ha sido identificada aún.



La Policía confirmó, por su parte, que el chofer del camión, un norirlandés de 25 años de edad, se encuentra detenido bajo sospecha de asesinato.