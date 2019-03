Constitución aprobada por el pueblo será proclamada por Parlamento cubano

El pueblo de Cuba, al ratificar la Constitución en el referendo del 24 de febrero, revalidó su decisión de continuar la construcción del sistema socialista, afirmó este jueves el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

Al comparecer en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda, Acosta calificó la consulta de una gran victoria política por la respuesta contundente del pueblo.



No es un documento abstracto, se refrenda un sistema político y la defensa de los derechos los habitante de la isla caribeña, señaló Acosta.



Puntualizó que los datos del referendo son extraordinarios, pues la carta magna tiene una notable legitimidad, pues fue construida por el pueblo que reconoce sus aportes en la misma.



Los que no votaron por el Sí no se les puede ver como contrarios al sistema, algunos tienen otros patrones culturales, por ejemplo, con respecto al matrimonio, tampoco se puede juzgar a nadie por su inasistencia, aclaró Acosta.



Este proceso demostró que todos cuentan en Cuba, los que dijeron Sí y los que marcaron No en la boleta, enfatizó Acosta.



En momentos en que se plantea la inviabilidad del sistema socialista, Cuba ratificó su proceso social reafirmando que el capitalismo no estará de vuelta a la isla caribeña, señaló Acosta.



Cuba es una alternativa, la estamos construyendo, y eso es lo que le duele a los enemigos de la Revolución, aseveró el secretario del Consejo de Estado.



La Constitución está aprobada, ratificada, pero habrá una proclamación oficial en el seno de la Asamblea Nacional del Poder Popular y entrará en vigor una vez que salga en la Gaceta Oficial, adelantó Acosta.



Tendremos cambios estructurales y legislativos, de hecho ya estábamos trabajando en ello, por ejemplo, habrá transformaciones en las leyes en lo civil, penal, laboral y otras ramas del Derecho, indicó.



La ley de leyes va acompañada de un desarrollo legislativo, sino se convierte en letra muerta. En ese sentido se labora en coordinación con juristas, profesores de la facultad de Derecho y expertos de diversas instituciones, argumentó Acosta.



Consideró que el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro fue el timonel de la edificación de este proceso constitucional.



Con los principios del Comandante en Jefe, Fidel Castro, y el concurso de varias generaciones de cubanos, construimos el futuro, sentenció Acosta.

Cuba informa resultado final de referendo

La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, afirmó que seis millones 816 mil 169 personas votaron a favor de la nueva Constitución de Cuba para un 78,3 por ciento de la lista de electores actualizada, al informar los resultados finales del referendo.

En la cita electoral del pasado domingo agregó-, los votos en contra llegaron a 706 mil 400 para un 8,1 por ciento del listado y un nueve por ciento de los que votaron, precisó Balseiro en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda.

Ejercieron su derecho al voto siete millones 848 mil 343 electores para el 90,1 por ciento de la lista actualizada, y de esa cifra, se declararon válidas por reunir los requisitos establecidos siete millones 522 mil 569 lo que representa el 95,8 por ciento, puntualizó.

Se concluyó con una lista actualizada de ocho millones 705 mil 723 electores como resultado de la suma del parte inicial y 39 mil 454 inclusiones reales.

Balseiro aclaró que se evitó la repetición de 594 mil 580 electores en el registro por encontrarse en la lista de su lugar de residencia permanente y ejercieron su voto en otro colegio electoral.

Además, agregó, se excluyeron tres mil 445 electores fallecidos después de la actualización de la lista.

Los resultados que se divulgan son parte de un trabajo arduo, serio, con apego a la ley de las autoridades electorales y los felicito por su desempeño previo y en la consulta realizada el 24 de febrero para ratificar la ley de leyes, expresó Balseiro.