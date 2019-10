Correa aboga por elecciones en Ecuador y condena represión policial

La Constitución ecuatoriana establece la anticipación de los comicios en caso de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo, expresó Correa. (Foto: EFE)

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa abogó este 9 de octubre por la celebración de elecciones anticipadas en su país y condenó la fuerte represión policial hacia los participantes en manifestaciones en contra del Gobierno de Lenín Moreno.

En conferencia de prensa organizada por Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, el mandatario de la nación sudamericana de 2007 a 2017 expresó su respaldo a las protestas y acusó a Moreno de traicionar al pueblo al aplicar políticas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



‘La Constitución ecuatoriana establece la anticipación de los comicios en caso de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo. Las elecciones son la vía para resolver este conflicto de manera pacífica y democrática, pero no las quieren convocar porque saben que van a ser arrasados en las urnas’, señaló.



‘Si es necesario que me postule, lo haré. Me inhabilitaron para ser presidente de manera ilegal, inconstitucional, pero puedo ocupar cargos como vicepresidente u otros. No me importa que me metan preso, si me dejan primero inscribirme como candidato. No obstante, sé que el Gobierno de Moreno no va a permitir que me presente’, añadió.



Asimismo, indicó que es muy probable que se repita un caso como el del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ‘a quien encarcelaron para frenar su candidatura y permitir el ascenso del fascista Jair Bolsonaro’.



‘Le robaron la democracia a Brasil y lo mismo quieren hacer en Ecuador’, aseveró.



Correa expresó su respaldo a los participantes en las manifestaciones y les pidió ‘cuidarse unos a otros porque la represión de Moreno es muy fuerte’.



‘No pierdan la esperanza porque seguro que la democracia acabará venciendo. Esta no es una pelea entre Moreno y Correa, sino la lucha de un pueblo que se levanta porque rechaza a quienes lo han traicionado’, afirmó.



Están persiguiendo a los líderes políticos que se pronuncien en su contra. No hay nadie desestabilizando a la administración de Moreno, él solo está actuando en su contra. El Gobierno sabe que está acabado y por eso se trasladó a Guayaquil, se encerró en un feudo de la derecha y está apostando por aumentar la represión’, indicó.



Al referirse a la mediación ofrecida por la Organización de Naciones Unidas y la Iglesia católica, Correa dijo sentirse esperanzado, pero desconfiado debido a la presencia de interlocutores cercanos a Moreno.



No sé cómo pretenden solucionar el problema. Si no derogan las medidas económicas, los indígenas no van a regresar a sus comunidades y, si lo hacen, se les cae el acuerdo con el FMI, señaló.



Además, aseguró que la violencia existente hoy en Ecuador es el resultado de la brutal represión de las autoridades contra los manifestantes, a quienes pidió ‘tener cuidado, pero no dejarse amedrentar’.