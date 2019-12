Correa confía en que Alberto Fernández levantará a Argentina

Correa señaló que el triunfo del nuevo presidente de los argentinos no solo es una reivindicación para este país, sino que abre la esperanza en América Latina. (Foto: PL)

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa apuntó en Buenos Aires su confianza en que, con el apoyo popular, el flamante mandatario de Argentina, Alberto Fernández, pueda sacar adelante un país hoy devastado.

Recibido siempre en sus visitas a Argentina entre vítores de los que lo quieren en esta tierra, Correa ofreció una conferencia en la Universidad de Ciencias Sociales en la que dejó varias reflexiones y señaló que el triunfo del nuevo presidente de los argentinos no solo es una reivindicación para este país, sino que abre la esperanza en América Latina.



‘Nuestros gobiernos no pueden abandonar al pueblo’, fue una de sus frases en su intervención ante cientos de estudiantes que siguieron con atención su clase magistral, en la cual señaló que una de las cosas importantes para el nuevo mandatario argentino es el apoyo de la gente, es lo que hace fuerte a nuestros gobiernos, manifestó.



Pero el pueblo, advirtió, tiene que tener paciencia porque a Alberto (Fernández) le dejan un país devastado y remontar eso va a llevar mucho trabajo.



Correa enfatizó que no tiene dudas de que el nuevo mandatario argentino lo va a hacer y remarcó que los gobiernos pueden cometer errores, pero lo que no pueden es equivocarse de lado y abandonar al pueblo. Dejamos de ser izquierda si nos pasamos para el otro lado, dijo.



Sobre la persecución política y judicial que ha padecido en los últimos meses, apuntó que lamentablemente hoy no puede presentarse a la presidencia de su país ‘porque hicieron un referéndum al que solo le faltó ponerle mi nombre y apellido’.



Por otro lado, fustigó la complicidad de los monopolios de la información que hoy mienten, manipulan y te roban la de democracia con su actuar.



Sí, nosotros tenemos muchas autocríticas para hacer de nuestros gobiernos. Pero sin la complicidad de los medios la derecha no hubiera avanzado como lo hizo, apuntó el mandatario que impulsó durante su gestión grandes reformas sociales desde la Revolución Ciudadana.



Asimismo, agregó que en Ecuador el denominado lawfare o judicialización de la política está en pleno desarrollo y relató que él y varios dirigentes sufrieron ‘la persecución desde el mismo momento que dejamos el gobierno’.



Es una cuestión política y se va a resolver como aquí, con un cambio de gobierno’, resaltó.