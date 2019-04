Cristina Fernández viaja a Cuba a ver a su hija Florencia

Sacudida por la triste noticia del fallecimiento de su madre Ofelia, la expresidenta argentina Cristina Fernández voló rumbo a Cuba este 20 de abril para ver a su hija Florencia, internada en esa isla desde marzo con síndrome de estrés postraumático.

La mandataria sufrió ayer en la noche un duro golpe tras conocer sobre la muerte de su mamá, de 89 años, quien se encontraba internada en un hospital en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, por un cáncer de endometrio que la aquejaba.



Según trascendió en medios locales, Fernández viajó en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a La Habana.



No ha sido fácil para la expresidenta, quien la semana última ocupó varios titulares tras la decisión de uno de los fiscales que impulsa una causa en su contra de impedir su viaje a Cuba. Sin embargo, otro de los fiscales en otra de las causas abiertas en su contra autorizó el viaje.



Múltiples mensajes de solidaridad y amor de sus seguidores y personalidades políticas sacuden las redes sociales como twitter para abrazar a la exmandataria en este duro momento.



Fernández anunció que su estancia en La Habana para seguir de cerca el tratamiento de su hija se prolongaría hasta el 30 de abril.



Florencia, de 28 años, había viajado a Cuba a principios de marzo pasado para un curso que tomaría en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, pero no pudo regresar a su país debido a sus problemas de salud.



Es atendida en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ), donde le diagnosticaron estrés postraumático y otras causas como síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada.