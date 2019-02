Critica Cristina Fernández proceder de la justicia argentina

“Esta película merecería recibir un Oscar por su originalidad”, asegura la expresidenta argentina. (Foto: PL)

La única y verdadera asociación ilícita son ellos, aseguró este lunes la exmandataria y actual senadora argentina Cristina Fernández, en referencia a la complicidad judicial en ocho causas abiertas en su contra.

En medio de otro llamado a indagatoria a los tribunales de Comodoro Py, la expresidenta fustigó el proceder de la justicia argentina y del juez Claudio Bonadío, quien una vez más la llamó a rendir declaraciones este lunes en una fecha muy señalada para ella.



Hoy, 25 de febrero, Néstor (Kirchner) cumpliría años y yo debería estar en Río Gallegos, como siempre. No voy a poder porque Bonadío, que en 2015 allanó las oficinas de Máximo el día del cumpleaños de su hijo y el año pasado allanó mi casa durante el cumpleaños de la hija de Florencia, este año eligió el de Néstor para citarme en su juzgado, apuntó Fernández.



¿El motivo?, agregó, prestar declaraciones indagatorias múltiples y simultáneas en ocho supuestas ‘investigaciones judiciales’, en una suerte de función de cine continuado.



La exmandataria, que en múltiples ocasiones ha declarado ser víctima de una persecución política y judicial sin precedentes, agregó que con esto pretenden ‘hacerme responsable, una vez más, de la misma presunta asociación ilícita por la cual ya estoy siendo investigada ante otro juzgado de este fuero y ante dos Tribunales Orales’.



Algo inédito e inexplicable que únicamente puede comprenderse en el marco de una persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido, enfatizó.



Sin cortapisas, la actual senadora por Unidad Ciudadana señaló que ‘en términos cinematográficos, esta película merecería recibir un Oscar por su originalidad’.



‘El guión es del fiscal Carlos Stornelli y uno de sus socios Marcelo D’Alessio; fotografiados, filmados, grabados y whatsapeados extorsionando y coimeando (sobornando) empresarios en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Montaje y producción: Cambiemos. Dirige Claudio Bonadío’, ironizó.



La exmandataria fue enfática al señalar que la única y verdadera asociación ilícita son ellos, que no sólo arman causas para hacer operaciones políticas de estigmatización y destrucción de opositores, sino que recaudan dinero en divisa extranjera coimeando a empresarios e imputados.



Mientras proyectan esa película por la cadena nacional de medios oficialistas, los argentinos y argentinas ya no saben cómo hacer para pagar los útiles del colegio, las facturas de luz, gas y agua, la cuota de la medicina prepaga, las expensas y alquileres, el changuito del supermercado, remarcó Fernández en un mensaje difundido en sus cuentas en las redes sociales.



Por otro lado, la exgobernante difundió el escrito que presentará hoy en los tribunales de Comodoro Py, en el que describe y ejemplifica paso a paso todo el artilugio armado en su contra y las irregularidades para tratar de inventar prueba en las causas donde supuestamente se le acusa de estar involucrada en asociaciones ilícitas.