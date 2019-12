Critican fallo en contra de acusación a presidente de Chile

A Sebastián Piñera se le acusa por las muertes, violaciones y torturas realizadas durante las protestas. (Foto: PL)

Como un apoyo al mantenimiento de la impunidad en Chile, calificó la bancada del partido Comunista el fallo 79 votos a 73 con la cual la Cámara de diputados desestimó una acusación constitucional contra Sebastián Piñera.

La víspera la Cámara aprobó la llamada cuestión previa presentada por la defensa del mandatario según la cual la acusación no se correspondía con lo establecido en la Constitución, por lo cual ni siquiera fue analizada por el pleno, gracias a los votos de la derecha en pleno y de algunos diputados de oposición.



El diputado Boris Barrera, jefe de la bancada comunista, expresó que el gobierno y la derecha todavía no se dan cuenta que lo tratado es un tema de humanidad, por muertes, violaciones y torturas y subrayó que la base de cualquier democracia debe ser el respeto a los derechos humanos.



Al respecto advirtió que cuando se están violando los derechos humanos o se permite que se violen, es cuando está peligrando la democracia.



Por su parte la diputada Karol Cariola consideró que ‘parlamentarios que se dicen defensores de los derechos humanos, decidieron de manera consciente mantener en la impunidad el papel del Presidente de la República’.



Asimismo recordó que tras la salida de Andrés Chadwick del Ministerio del Interior el 28 de octubre, han continuado las violaciones de los derechos humanos, lo que evidencia la responsabilidad de Piñera.



Insistió en que hay crímenes de lesa humanidad y ‘nosotros vamos a reivindicar la justicia y vamos a seguir todos los caminos necesarios para que esa justicia llegue al puerto que tiene que llegar’.



En tanto, la diputada Camila Vallejo, tras reiterar la responsabilidad del mandatario, criticó a quienes votaron por desestimar la acusación y señaló que ‘ellos han permitido, a través de esta votación, una especie de pacto de impunidad, pero no vamos a permitir que esto quede aquí y vamos a recurrir a todas las instancias posibles.