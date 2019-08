Cuba con presencia fructífera en Feria de Libro en Beijing

Gran interés causaron los libros relacionados con el pensamiento y trayectoria de Fidel Castro, José Martí y Ernesto Che Guevara, y la historia de Cuba. (Foto: PL)

Cuba cerró este 25 de agosto su participación en la 26 Feria Internacional del Libro de Beijing (BIBF) con importantes negociaciones y contactos que permitirán ampliar la distribución de su literatura en China y otras partes del mundo.

Juan Rodríguez, presidente del Instituto Cubano del Libro, dijo a Prensa Latina que su delegación tuvo reuniones con los principales dirigentes y organizadores del evento, así como del Ministerio de Cultura y Turismo para coordinar la presencia de la isla en 2020, cuando será país invitado de honor.



Según detalló, hablaron sobre la reimpresión y la traducción al chino de títulos clásicos y contemporáneos, pues será una de las variantes previstas a presentar en la feria el año próximo.



Otra opción en planes es la muestra de libros en otros idiomas, como el inglés, que ayuden a conocer más sobre Cuba desde todos los puntos de vista posibles, o sea, lo político, cultural, histórico y económico.



Sin embargo, agregó, se tendrá en cuenta que existe una significativa cantidad de ciudadanos chinos que estudiaron español en la nación caribeña y otros estados hispanohablantes, y estarían preparados para recibir las obras escritas en ese idioma.



‘Nos vamos con una propuesta amplia de negocios para que la literatura cubana tanto digital como en papel pueda moverse en el mundo, es gran oportunidad (…) para que nuestra realidad se conozca desde la versión nuestra, y no de quienes tratan de tergiversarla y crear criterios que no siempre son exactamente la verdad’, aseveró.



En ese punto, Rodríguez comentó sobre la gran afluencia al stand de público y autores con interés en libros relacionados con el pensamiento y trayectoria de Fidel Castro, José Martí y Ernesto Che Guevara, y la historia de Cuba, su música, danza, ballet, así como los de los escritores Miguel Barnet, Nicolás Guillén y José Lezama Lima.



También habló de propuestas de expositores y editoriales extranjeras que desean reproducir títulos cubanos en otros países.



Esta es la tercera vez que la nación antillana está presente en BIBF y Rodríguez destacó que será invitada de honor en la edición 27 en el contexto de cumplir China y Cuba 60 años de nexos diplomáticos.



‘Le da sentido especial a la celebración (…) en la medida que Cuba se conozca más (…) va a facilitar una relación más fluida en todos los campos y seguro a beneficiar de los lazos históricos, y por el grado de las relaciones actuales no cabe duda que será un gran impulso a mantener las relaciones desde la cultura entre ambos pueblos’, agregó.



Asimismo, valoró a los dos países de ejemplo del desarrollo de lazos civilizados y el entendimiento entre una pequeña isla y una gran potencia sobre la base del respeto a lo que cada cual hace y sus particularidades.



Cuba fue el único país de América Latina y el Caribe con un stand propio en la BIFB y además participó en un puesto regional junto a Venezuela, El Salvador, Granada, Uruguay y México.



Además, los escritores Jesús David Curbelo y Yunier Riquenes ofrecieron conferencias sobre la narrativa cubana en el siglo XXI y cómo se promueven los libros y autores en su nación.