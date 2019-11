Cuba con todas las condiciones para un período de alza turística

Desde hace varios años Cuba atiende a más de cuatro millones de visitantes.(Foto: José A. Rodríguez/ Escambray)

Autoridades insulares certificaron este seis de noviembre que Cuba inició la temporada alta del turismo (noviembre-abril) en buenas condiciones y esperan sea todo un éxito.

El viceministro primero del Ministerio de Turismo (Mintur) de la isla, Juan Carlos García, agregó que propiamente el crecimiento se apreciará a partir del 15 de noviembre, pero están creadas todas las condiciones para un período de alza.



Esto ocurre en momentos en que el gobierno de los Estados Unidos recrudece trabas económicas, comerciales y financieras de hace más de 50 años.



Precisamente durante esta jornada, una delegación cubana en Naciones Unidas (Nueva York) presenta un informe que exige el levantamiento de esas sanciones de Washington (por 28 veces), con apoyo de la comunidad internacional a los reclamos de La Habana.



El funcionario cubano de turismo se reunión con la prensa en los salones de la 37 Feria Internacional de La Habana (4 al 9 de noviembre, recinto Expocuba), momento en el que mostró su euforia por el inicio de la mencionada temporada alta. Dijo que Canadá sigue siendo el principal mercado emisor de turistas hacia la isla, para quienes están separados 60 mil asientos en las líneas aéreas, a lo cual espera que los turoperadores y agentes de viajes les convenzan de conocer este país.



Uno de los temas de refuerzo para la industria de los viajes aquí es la calidad, y reseñó que luego de contactos con todas las partes dedicadas al sector se espera una temporada alta exitosa y capaz de atraer a muchos más viajeros.



Estos vuelos apuntan al principal balneario cubano, Varadero, o a la cayería del centro norte insular, pero en sentido general a todo el archipiélago.



Sobre los mercados emergentes sentenció que se ocupan con fuerza de promover el turismo cubano en ellos, incluso reveló que el ministro de turismo cubano, Manuel Marrero, viaje por estos días a China para difundir este destino allí.



Señaló que el Mintur tenía como meta los cinco millones de visitantes extranjeros para el cierre de este año, lo que no se podrá lograr debido a las presiones estadounidenses mencionadas, pero no renuncian a tal cota.



Desde hace varios años Cuba atiende a más de cuatro millones de visitantes, muchos de ellos repitentes, que aprecian la seguridad, las bellezas del país y la amabilidad de los lugareños. La isla cuenta con unas 70 mil habitaciones en poco más de 300 hoteles.



Insistió en que ponen todos los esfuerzos por desarrollar el turismo y ejemplo de ello es una planta hotelera de lujo en La Habana, la capital, cuando en breve inaugurarán el Hotel Parque Central.



Con estos hoteles Cinco estrella Plus, se puede convencer a un segmento de mercado de alto poder adquisitivo que en primer lugar desean conocer a esta ciudad, que en breve cumplirá 500 años de fundada (16 de noviembre).