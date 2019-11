Cubiertas casi todas las rutas de Ómnibus Nacionales en Sancti Spíritus

Casi la totalidad de las rutas nacionales se incorporan en el mes de noviembre. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El reordenamiento de la programación será solo para noviembre. Un nuevo servicio Cabaiguán-Habana vía Placetas surge como parte de este reajuste

Un nuevo reordenamiento de los servicios de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales en Sancti Spíritus para el mes de noviembre permitió la incorporación de casi la totalidad de las rutas previstas, hecho que constituye un aliciente para los espirituanos en medio de las restricciones con el combustible.

En declaraciones a Escambray Miguel Castro Piña, director de la UEB, explicó que como parte de este reajuste surge la ruta Cabaiguán-Habana, vía Placetas, con salida a las 6:40 a.m. los días impares, en tanto se reincorpora la guagua Sancti Spíritus-Camagüey a las 7:00 a.m., pero los días pares.

Con mejoras en sus prestaciones está también el carro Habana-Fomento que, aunque no se subordina a la provincia, ahora tendrá tres salidas por semana en lugar de una; es decir, lunes, miércoles y viernes a las 3:50 p.m. Igualmente se restablece el carro Sancti Spíritus-Habana de las 7:20 a.m. que correrá los días pares.

Castro Piña añadió, además, que durante el mes de noviembre el carro Sancti Spíritus-Santiago de Cuba, que funcionaba diariamente, ahora solo lo hará los días impares, al igual que el de Matanzas y el de Sancti Spíritus-Trinidad-Habana vía Cienfuegos, este último con cuatro capacidades disponibles para los interesados en viajar a la Perla del Sur.

Asimismo, dijo que el carro Jatibonico-Habana hará su salida a las 8:00 a.m., pero los días pares, y no entrará a Placetas; mientras que el de Yaguajay-Habana continuará en el horario de la 1:00 p.m., solo los días pares, así como el Sancti Spíritus-Habana de la 1:00 a.m., el cual tendrá capacidades para los viajeros de La Sierpe y Taguasco.

En el caso del Sancti Spíritus-Santa Clara se mantiene con dos viajes diarios: a las 5:00 a.m. y las 2:00 p.m. También continúan sin variación los medibús que trasladan enfermos desde la capital espirituana hasta Santa Clara y La Habana.

El propio director de Ómnibus Nacionales informó que las reservaciones comenzaron el 31 de octubre para aquellos que deseen viajar dentro de los 30 días del mes de noviembre. “En caso de que exista algún viajero con boleto para carros que fueron suspendidos pueden reintegrar el pasaje y se les devolverá el ciento por ciento de la cuantía”, concluyó.