Denuncia Venezuela en FAO daños por medidas coercitivas de EE.UU.

Arreaza expresó su gratitud por la relación desarrollada con la FAO. (Foto: AVN)

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció este 25 de junio en Roma las afectaciones alimentarias que sufre su pueblo por las medidas unilaterales coercitivas e ilegales impuestas por Estados Unidos.

El titular venezolano de Relaciones Exteriores intervino en el cuadragésimo primer período de sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) donde expresó ‘que ese era el foro para hacer esa denuncia’.



Las Naciones Unidas, apuntó, deben alzar su voz contra medidas que ‘hacen daño a los pueblos’ e impiden que puedan ‘seguir abonando el terreno para poder darle salud, vida y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo’.



Hay verdades que no se pueden evitar, nuestro país está sometido a un bloqueo, dijo el titular venezolano y citó, que en un banco en Portugal ‘está el dinero que debimos haber invertido en fertilizantes y semillas para la producción de este año’ y ello no fue posible.



Más de seis mil millones de euros están bloqueados en los bancos de Europa, ‘y esto debemos denunciarlo aquí’ precisó.



Realizamos, dijo, grandes esfuerzos en medio de una agresión, ‘que el gobierno de Estados Unidos llama sanciones sin tener moral o autoridad alguna para sancionar a ningún país’, pero que en realidad, apuntó, constituye un bloqueo económico, comercial, financiero e incluso naval, cuya dimensión y realidad ‘el pueblo cubano conoce bien y ahora corresponde a Venezuela’.



A pesar de ello, advirtió, el compromiso con la alimentación del pueblo es absoluto y mencionó la creación en 2016 de los Comités Locales de Abastecimientos y Producción (Clap) que atienden con una alimentación básica mensual o quincenal a 24 millones de personas, seis millones de hogares en Venezuela.



Caja de alimentación con un costo real de 20 dólares y no llega a un dólar lo que paga la familia por recibirla, detalló y añadió que a través de ese programa en 2018 fueron distribuidas más de un millón 723 mil toneladas de alimentos.



El programa de alimentación escolar a pesar de las sanciones y el bloqueo alcanza a más de 23 mil 400 escuelas, y a través de él más de 5,3 millones de niños diariamente reciben en sus escuela desayuno almuerzo y merienda.



Arreaza recordó que su país cumplió los Objetivos del Milenio antes de 2015 y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es parte del Plan de la Patria de su país (2019-2025) construido y redactado a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y especialmente aquellos vinculados a lo social, a las necesidades del pueblo venezolano.



Reflexionó que Venezuela pasó de una nación básicamente agrícola, exportadora de café, cacao y otros rublos, con una población fundamentalmente rural hasta los años 50 del siglo pasado, a un modelo rentista petrolero, impuesto a quienes entonces gobernaban el país.



Explicó cómo el Comandante Hugo Chávez hizo grandes esfuerzos por revertir esa realidad, con inversión histórica en sistemas de riegos, mecanización agrícola, concesión de créditos y otras medidas.



También recordó que más tarde, en 2016, el presidente Nicolás Maduro, advirtió que no podía seguirse dependiendo del petróleo, por ello en 15 motores productivos de la agenda económica bolivariana, el primero está dedicado a la agricultura y producción agropecuaria.



En su intervención, Arreaza expresó su gratitud por la relación desarrollada con la FAO y en particular agradeció a su director general, José Graziano Da Silva, por su entrega y preocupación por las grandes necesidades de alimentación para la vida y la salud de la humanidad, cuyo aporte quedará registrado en la historia.