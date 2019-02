Destaca presidente cubano respuesta ante tornado en La Habana (+ fotos)

De acuerdo con el presidente, un fenómeno meteorológico de esta naturaleza no puede predecirse, a diferencia de los huracanes y otros eventos.

No estábamos desprevenidos, pero no podíamos predecir el poderoso tornado, que desde los años 40 del siglo pasado no golpeaba a la isla, dijo en alusión a las alertas de mal tiempo emitidas el trágico domingo, cuando los fuertes vientos azotaron a los municipios de Regla, Guanabacoa, Diez de Octubre, Cerro y Habana del Este.

El mandatario precisó que el tornado recorrió unos 20 kilómetros en más de 20 minutos, causando severas afectaciones.