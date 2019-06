Díaz-Canel: Cuba no negociará bajo presiones y amenazas imperiales

El Presidente cubano hizo alusión a las reiteradas palabras de Fidel cuando se refería a las amenazas del imperio.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este 11 de junio que la isla caribeña no negociará bajo presiones y amenazas imperiales.

Fidel nos enseñó que: ‘¡El honor no se negocia, la patria no se negocia, la dignidad no se negocia, la independencia, la soberanía, la historia, la gloria no se negocia!’. Ante las amenazas y presiones imperiales: No se negocia!’, escribió el mandatario caribeño en su cuenta de la red social Twitter.

Recientemente, el gobierno cubano repudió en los términos más enérgicos las medidas anunciadas por Estados Unidos el 4 de junio de 2019.



Estas refuerzan el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la mayor de las Antillas por más de 60 años, a un costo para la economía nacional que en 2018 superaba los 134 mil millones de dólares a precios corrientes y la cifra de 933 mil millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.



La nueva escalada, con efecto a partir del 5 de junio, refuerza aún más las duras restricciones que ya sufren los ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, agrega prohibiciones absolutas para embarcaciones de todo tipo procedentes de Estados Unidos y prohíbe de inmediato que buques cruceros visiten el país.



En este caso, la pretensión continúa siendo arrancarle concesiones políticas a la nación cubana, mediante la asfixia de la economía y crear el desespero, descontento y la ira en la población.



Asimismo, buscan también impedir que el pueblo de Estados Unidos conozca la realidad de la isla antillana y derrote así el efecto de la propaganda calumniosa que a diario se fabrica contra Cuba.



Estas son acciones que desprecian la opinión mayoritaria de los estadounidenses, cuyo interés por conocer este país y ejercer su derecho a viajar se demostró en los 650 mil que visitaron la nación caribeña en 2018, junto a medio millón de cubanos residentes en Estados Unidos.