Díaz Canel: Cuba no renunciará a alcanzar una economía próspera y sostenible

Miguel Díaz-Canel clausuró el VIII Congreso de la ANEC. (Foto: ACN)

El presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó este 14 de junio que junto a la defensa la economía es la tarea fundamental de la Revolución, al clausurar el VIII Congreso de la ANEC en el Palacio de las Convenciones, en La Habana.

Encabezaron además la sesión final de este evento de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC), los titulares de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) y de la ANEC, Esteban Lazo y Oscar Luis Hung, respectivamente; el ministro de Economía, Alejandro Gil, y otros funcionarios.



Díaz-Canel precisó que el carácter fundamental de la economía lo es no solo porque el bloqueo cruel, inmoral y genocida se recrudece y es preciso enfrentarlo con una creatividad a la altura de la gran masa de profesionales de que dispone el país.



‘Es porque no hemos renunciado ni renunciaremos nunca a que nuestra economía, pequeña y asediada durante 60 años, sea próspera y sostenible’, agregó el mandatario.



Somos conscientes -afirmó- que para lograrlo, en la vanguardia de esa batalla deben estar los profesionales de las ciencias económicas.



Los economistas, los contadores y los auditores son los únicos profesionales que están en todas partes y a los que atañe todo, comentó.



En ese sentido dijo que ellos están en las empresas y los pequeños negocios, en el hospital y escuela, en la transportación y los abastecimiento materiales, en los centros recreativos, medios de comunicación y en lo estatal y lo privado.



El mandatario afirmó que todos los temas abordados en la Relatoría del foro son hoy objeto de discusiones y atención en el Gobierno, y ese documento se constituye en una hoja de ruta para el trabajo.



‘Todos los temas a abordar, que han sido también encaminados y por la disposición que ustedes han mostrado tendrán oídos y no demoraremos en estos días en darles nuevas tareas’, aseguró.



El jefe de Estado consideró que el país necesita de los profesionales de la ciencias económicas de su talento, aportes y trabajo.



Cuando ustedes trabajan bien, sostuvo, se prospera, y cuando no, retrocedemos y la prosperidad se pospone.



En el foro los economistas ratificaron en una declaración política el compromiso de contribuir al éxito de la batalla económica y a la condena enérgica al recrudecimiento del bloqueo y la activación del capítulo III de la ley Helms-Burton.

Se informó que fue reelecto como presidente de la organización Oscar Luis Hung.