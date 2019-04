Díaz-Canel dialoga con homólogos de Kenya y Somalia

Los galenos cubanos prestaban servicios de salud en la localidad keniana de Mandera cuando fueron secuestrados. (Foto: tomada de Cuabsí)

Cuba no descansa en los intentos de lograr el regreso de los dos médicos de la isla secuestrados en África y en ese sentido, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó que dialogó vía telefónica con sus pares de Kenya y Somalia.

«Sostuve conversaciones telefónicas con los Excelentísimos Sres. Uhuru Kenyatta, presidente de la República de Kenya, y Mohamed Abdullahi Mohamed, presidente de la República Federal de Somalia, como parte de nuestros esfuerzos dirigidos a lograr el retorno de nuestros dos médicos secuestrados», anunció desde su cuenta en Twitter el mandatario cubano.

Díaz-Canel manifestó, desde el primer momento en que se tuvo noticia de los acontecimientos, que «Cuba se esfuerza sin descanso por el retorno a salvo de Assel Herrera y Landy Rodríguez, nuestros médicos secuestrados en Kenya. Con ellos y sus seres queridos compartimos la certeza de que su misión humanitaria será respetada y reconocida. Creemos en el poder de la solidaridad», agrega hoy una nota de Granma.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también sostuvo días antes conversación telefónica con la ministra de Relaciones Exteriores de Kenya, Mónica Juma. «Intercambiamos sobre el secuestro de los dos médicos cubanos y las acciones ejecutadas por el Gobierno de su país ante el lamentable incidente», recordó el diario.

Cuba no descansa en el propósito de regresarlos a casa junto a sus familiares y su pueblo, como dijera en esa misma red social el miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, doctor Roberto Morales Ojeda.



La noticia del secuestro de los médicos cubanos ha desatado la solidaridad en todo el mundo, reconoció igualmente la vicepresidenta cubana Inés María Chapman, al tiempo que recordó que tanto Herrera como Rodríguez ya habían atendido a casi cuatro mil pacientes cada uno antes de ser secuestrados hace unos días en Kenya.

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, en un mensaje de apoyo en la propia red Twitter, había escrito: «me entristece la noticia sobre el secuestro de dos médicos cubanos en Kenya, que han estado ayudando a mejorar los servicios de salud en el país y salvando vidas. Los trabajadores de la salud no son un objetivo. Si no están seguros, no podemos lograr salud para todos».

Los galenos cubanos prestaban servicios de salud en la localidad keniana de Mandera cuando fueron secuestrados. Según comunicado del portavoz de la policía de ese país, Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández viajaban en un vehículo del Gobierno del Condado, bajo la escolta de dos policías, cuando fueron raptados, recuerda la ACN.