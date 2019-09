Disciplina laboral, ¿vacante en los puestos de trabajo?

Por culpa de un dispositivo con pantalla, sonido y múltiples aplicaciones, muchos trabajadores desatienden sus funciones. (Foto: Tomada de Cubasí)

Manifestaciones de indisciplina laboral y ausencia de medidas para contrarrestarlas se dan la mano en momentos difíciles para Cuba, cuando el llamado ha sido a actuar pensando como país

El funcionario estaría allí en pocos minutos. Al menos, eso decía el cartel en la recepción de la dirección del organismo, donde podía leerse que era esa, la mañana del viernes, la oportunidad para que el director atendiera público. Pero dieron las 8:00 a.m. y pasó un tiempo razonable más. El hombre no apareció.

Eso tienen los horarios laborales en Cuba, que cualquiera los viola impunemente sin que nada suceda como consecuencia. Pareciera que no hay reglas estatuidas, o jefe alguno que vele por su cumplimiento y exija responsabilidad de quien las infringe. A veces, mientras unos quebrantan la disciplina, el jefe comete la misma falta y, para colmo de males, está ausente la acción de control del de “más arriba”.

Que se han perdido algunos valores relativos al desempeño del trabajo en esta provincia. Que muchas veces no se tiene sentido de pertenencia, espíritu de equipo. Así piensa Osmani Faustino Rodríguez Martínez, máster en Ciencias del Derecho Laboral y la Seguridad Social, quien labora como especialista en Gestión de Recursos Humanos en la Dirección Provincial de Trabajo.

Respalda su tesis con argumentos basados no solo en la observación, sino también en estudios laborales realizados en distintos momentos. Y en sus reflexiones sobre el tema cabe lo mismo la recepcionista a la que le formulas una pregunta y no te responde, que la trabajadora tras el ventanillo, por quien esperas para materializar tu diligencia porque está enfrascada en una distracción, o la vendedora de la tienda que no muestra interés en complacer al cliente.

Parafraseando un viejo apotegma que reza: denme un teléfono y moveré el mundo, ahora podríamos decir: denme un celular y lo paralizaré, porque no se requiere de estudio alguno para ver lo que está a los ojos de todos. Por culpa de un dispositivo con pantalla, sonido y múltiples aplicaciones, desatiende sus funciones el bodeguero, el conductor, la oficinista, el técnico de algún servicio sanitario y hasta la maestra irresponsable. Y cuando así digo hablo de esos y muchos otros infractores, sin dejar de reconocer a los tantos ciudadanos que muestran estricto apego a lo legislado.

Incluso ahora, que la exhortación del Presidente cubano a pensar como país ha llegado a todos por igual, porque los contextos nacional e internacional obligan a ello más que antes, continúan repitiéndose situaciones que contradicen ese llamado, pese a que hay mecanismos para evitarlas. Son los casos de los centros cerrados cuando el reloj ha marcado el momento de abrir al público, o donde se da por terminada la atención antes de tiempo, o donde esta se brinda de forma deficiente.

El beneficio de los más de 42 000 trabajadores de la provincia favorecidos con el incremento salarial, como medida extrema del país, no es compatible con la cuestionable calidad que aún prevalece en no pocos lugares. Si bien la intención de la medida fue, en primera instancia, elevar el poder adquisitivo de la población incluida, también busca un incremento de la motivación por el trabajo. Visto desde esa óptica, determinante para la nación, se espera que todos cumplamos nuestras funciones con el máximo de efectividad, pensando más en dar lo que se nos exige en cada puesto.

El Artículo 145 de la Ley No. 116 Código del Trabajo de la República de Cuba, vigente desde diciembre del 2013, estipula: “Los trabajadores tienen el deber de realizar su trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas, cumplir con las normas de conducta, disciplina y con el orden establecido, así como cuidar de los recursos y medios que utilizan en el desempeño de su labor y responder por los daños que ocasionen”.

En el Artículo 146, en tanto, se establece la responsabilidad del empleador con la dirección, organización del proceso de trabajo y su control, así como con el desarrollo de relaciones adecuadas con los trabajadores. De acuerdo con el apartado siguiente, violaciones de la disciplina de trabajo son una serie de manifestaciones que han ido perdiendo su connotación negativa ante la vista de muchos, entre ellas la infracción del horario o abandono del puesto sin autorización del jefe inmediato o desaprovechamiento de la jornada, ausencia injustificada, llegadas tardías o salidas antes de hora.

Todo eso parece olvidarse cuando en el horario en que se debiera estar en plena faena laboral se está de compras o en función de otros menesteres domésticos, a veces tras advertir a alguien de la salida “un momentico”, como si ello resultase lícito. Bien especifica el texto: “Basta un minuto para que exista la infracción”, pero tiene que existir una exigencia en cuanto a la responsabilidad laboral, algo también legislado en el propio Código, y ello corresponde a los jefes. De no existir esa respuesta la ley se convierte en letra muerta.

“Mire a ver si se decide pronto, que no estoy para perder el tiempo”, escuchó un cliente semanas atrás. Aspiraba a la talla de ropa interior masculina propia para él, pero la joven se interpuso entre ese fin y su consumación. Pudo haberle ripostado: “Su trabajo soy yo”, o defenderse con la idea de aquella placa colocada en la pared de alguna institución pública, que sitúa al usuario en su justo lugar…aunque en teoría, como regla.

La inscripción reza: “Un cliente es el individuo más importante que haya entrado nunca en esta oficina. (…) no depende de nosotros; nosotros dependemos de él. (…) no interrumpe nuestro trabajo, porque es el objetivo de nuestro trabajo. No le hacemos el favor de servirlo, él nos hace el favor de darnos la oportunidad de servirlo”. Mejor definición difícil. Ojalá no el texto, sino su espíritu, primara en cada centro de Cuba donde se atiende público. Y ojalá se pusiera de moda no en palabras, sino en actos, aquella consigna que allá por los años 70 del pasado siglo tuvo muchos seguidores, tanto en la producción como en los servicios: La calidad es el respeto al pueblo.