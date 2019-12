Economía de naciones del Alba tendrá prioridad en Cumbre de La Habana

El ALBA viene a anunciar el surgimiento de una nueva ola de cambios anti neoliberales, aseguró Maduro.

En un momento tan complejo para América Latina y el Caribe esta Cumbre de la ALBA trae un mensaje de esperanza de unión a todos los que luchan, dijo este viernes Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tras su arribo a La Habana para participar en la XVII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, que se desarrollará este sábado.

Hay una gran pugna por el camino futuro de nuestros pueblos y esa batalla que estamos dando va tener un resultado favorable para los pueblos de América Latina y el Caribe y ALBA viene a anunciar este resultado favorable y el surgimiento de una nueva ola de cambios anti neoliberales, añadió el mandatario sudamericano.

Maduro rememoró el encuentro entre Fidel Castro y Hugo Chávez precisamente un 13 de diciembre pero de 1994 y calificó el abrazo entre los dos líderes como el inicio de una nueva época para la palabra de resistencia, esperanza y fortaleza patriótica y revolucionaria que llena de ilusión a muchos en la región.

Respecto al temario de la cita que se desarrollará este sábado, el presidente venezolano señaló que uno de los asuntos será la economía de los países del bloque, ante la necesidad de fortalecerla por los constantes ataques que se esgrimen desde Washington mediante la persecución financiera, al comercio internacional y al petróleo.

Esto lo que hace es incrementar la capacidad nuestra de pensamiento y de lucha para superar no sólo las agresiones sino para buscar caminos propios de desarrollo económico, añadió.

El mandatario dijo que los cancilleres de los países miembros han trabajado en algunas propuestas para relanzar iniciativas como el Banco del ALBA como gran ente financiero del desarrollo de la región; para impulsar y reforzar iniciativas como el Tratado de Comercio de los Pueblos y el comercio intra ALBA, intra Caribe e intra América Latina.

Con la participación de varios jefes de estado, La Habana acogerá este sábado la XVII Cumbre ALBA-TCP que ha fijado como temas fundamentales para el debate la situación actual de la región y el rol de la Alianza en este contexto.

Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas llega a La Habana

El imperialismo quiere destrozar al ALBA y se mueve muy agresivamente para ello, aseguró Gonsalves.

Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas llegó a La Habana al frente de la delegación de su país que participará en la XVII Cumbre del ALBA-TCP que sesionará este sábado coincidiendo con el aniversario 15 de ese mecanismo de concertación regional

El imperialismo quiere destrozar al ALBA y se mueve muy agresivamente para ello en la complicada situación política de América Latina y el Caribe, comentó a la prensa el líder del Partido Laborista de Unidad tras arribar a tierras cubanas.

Esta es una organización de hermandad que pretende camino de independencia y trabajar solidariamente unos con otros por el desarrollo de los pueblos; no tenemos intención de pelear con nadie, no pretendemos apoderarnos de los recursos de nadie pero el imperialismo no puede permitir esas acciones de independencia, agregó.

Gonsalves precisó que ante las acciones contra Cuba, Venezuela, Dominica y Bolivia, uno de los temas de la agenda de diálogo de la Cumbre será entender lo que está pasando y organizar a los países miembros del bloque para enfrentarlo, porque es seguro que irán por otras naciones.

San Vicente y las Granadinas es miembro del ALBA-TCP desde el 24 de junio del año 2009.