EE.UU. aplica nuevos aranceles a productos de la Unión Europea

Esta medida contra la UE podría elevar los precios para las empresas y clientes estadounidenses que importan productos de Europa. (Foto: PL)

Estados Unidos aplica desde este 18 de octubre aranceles a productos de la Unión Europea (UE) valorados en 7,5 mil millones de dólares al año, luego de recibir la luz verde de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A principios de octubre esa entidad internacional autorizó a Washington a imponer altos gravámenes a bienes importados desde el bloque comunitario, a raíz de una disputa de tres lustros entre el fabricante norteamericano de aviones Boeing y su rival europeo Airbus.



El lunes pasado el organismo de solución de controversias de la OMC permitió a la administración de Donald Trump seguir adelante con las medidas anunciadas por el ejecutivo norteamericano tras el fallo de la organización, la cual consideró que Airbus recibió miles de millones de dólares en subsidios ilegales.



Luego de que la OMC hizo pública su determinación, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dio a conocer que impondría aranceles del 10 por ciento a los aviones Airbus, y del 25 por ciento a una gama de productos como los vinos de Francia, los whiskies escoceses e irlandeses, y quesos de toda Europa.



Dentro del listado de mercancías golpeadas por las tarifas se incluyen, también, aceitunas, aceite de oliva, café, galletas, mantequilla y carne de cerdo, entre otras.



Según informó anoche la agencia Reuters, la USTR le confirmó a las industrias que los gravámenes planificados del 10 y el 25 por ciento entrarían en vigor este viernes, de acuerdo con lo previsto.



La aplicación de estas tarifas está en correspondencia con la controvertida política arancelaria impulsada por Trump, quien ha usado los impuestos para enfrentar disputas comerciales, a pesar de recibir críticas de economistas y empresarios que consideran perjudiciales tales gravámenes.



A decir del diario The New York Times, esta medida contra la UE podría elevar los precios para las empresas y clientes estadounidenses que importan productos de Europa, con afectaciones para aerolíneas, fabricantes y consumidores.



El bloque comunitario, por su parte, está a la espera de que la OMC se pronuncie en un caso paralelo sobre las ayudas estadounidenses a Boeing, y advirtió a Washington que podría adoptar medidas similares contra Estados Unidos.



Tal desenlace sumaría más presión sobre los sectores empresariales norteamericanos, que ya se han visto golpeados por la guerra comercial desatada por Trump con China y que también ha estado marcada por las subidas de gravámenes multimillonarios.



Hace dos días, al ser recibido por Trump en la Casa Blanca, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, expresó que las tensiones comerciales no son buenas para nadie y que la imposición de gravámenes es contraproducente y perjudicial para las economías.