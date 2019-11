EE.UU. atento a juicio político contra Trump en medio de revelaciones

Existen revelaciones que contradicen los pronunciamientos del mandatario sobre sus tratos con Ucrania.

Estados Unidos continúa atento hoy a la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, mientras se acumulan revelaciones que contradicen los pronunciamientos del mandatario sobre sus tratos con Ucrania.

La pesquisa que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata se centra en los llamados que hizo el gobernante republicano a ese país para que lanzara una investigación sobre el exvicemandatario y candidato presidencial demócrata Joe Biden, quien podría ser su rival en las elecciones de 2020.



Ese pedido de Trump a Kiev despertó la alarma entre los demócratas de que el jefe de la Casa Blanca abusó de su poder para presionar a una nación extranjera con el fin de beneficiarse políticamente, sobre todo porque el jefe de Estado retuvo durante varios meses casi 400 millones de dólares de ayuda militar destinada a Ucrania.



Para defenderse de las acusaciones generadas al respecto, el gobernante y sus partidarios aseguran que una conversación sostenida en julio con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue completamente adecuada, que no hubo presión a la nación europea y que las autoridades de ese país desconocían el bloqueo de la asistencia militar.



Sin embargo, funcionarios de su propia administración interrogados en las últimas semanas en la Cámara Baja coincidieron en que Trump supeditó la entrega de esos fondos y la celebración de un encuentro con Zelensky en la Casa Blanca a que Ucrania abriera la pesquisa sobre Biden y otra sobre las elecciones norteamericanas de 2016.



Los testigos que comparecieron en el Capitolio señalaron a Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, como una figura central en los esfuerzos de influenciar al país europeo para que anunciara públicamente el inicio de esas indagaciones.



Al respecto, el diario The New York Times difundió este domingo que Lev Parnas, un asociado de Giuliani, advirtió personalmente a miembros del gobierno entrante de Ucrania que la administración Trump congelaría la ayuda militar a menos que procedieran con la pesquisa sobre Biden y su hijo Hunter, quien fue miembro de la junta de una empresa de energía de esa nación.



El periódico obtuvo esa información directamente de un abogado de Parnas, quien sostuvo también que su cliente les advirtió a las autoridades ucranianas que si no iniciaban la investigación, el vicepresidente Mike Pence no asistiría a la juramentación de Zelensky como nuevo mandatario en mayo pasado.



Tales declaraciones de Parnas desafían la narración de los eventos de Trump y los funcionarios del país europeo, y vinculan directamente a Giuliani con las amenazas de repercusiones para los ucranianos, algo que él ha negado rotundamente, advirtió el medio.



Este es solo el capítulo más reciente en un proceso que ha estado marcado por las continuas revelaciones, el cual abrirá esta semana audiencias públicas con las cuales los estadounidenses podrán escuchar el recuento de los hechos directamente de los testigos.