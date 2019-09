EE.UU. comete un genocidio contra Cuba, asegura Díaz-Canel

El presidente cubano rechazó la presión de EE.UU. para impedir el arribo de barcos con combustible a la isla.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este martes que Estados Unidos comete un genocidio contra el pueblo al impedir el arribo de barcos con combustible a la isla caribeña.

‘El gobierno de los Estados Unidos aplica una política brutal y genocida de endurecimiento del bloqueo y la persecución financiera, además obstaculiza el arribo de combustible a Cuba’, escribió Díaz-Canel en su cuenta de la red social Twitter.

‘Nuestro pueblo resiste y triunfa’, aseguró el jefe de Estado de la mayor de las Antillas.

El dignatario cubano informó recientemente que esa política de castigo de Washington afecta fundamentalmente la movilidad de alimentos, la transportación obrera y pública, y la generación eléctrica en los horarios de mayor demanda.

‘Están tratando de impedir que llegue el combustible a Cuba, chantajean a las empresas y los cargueros que hacen negocios con nuestro país; la aplicación de la Ley Helms-Burton ha intimidado y presionado’, afirmó el mandatario cubano.

EE.UU. vuelve a atacar a sector petrolero de Venezuela y daña a Cuba

El Gobierno estadounidense adicionó a su unilateral lista de entidades sancionadas a cuatro que operan en el sector petrolero de la economía de Venezuela, como parte de su permanente agresividad hacia el país sudamericano.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó a cuatro buques que transportan petróleo y sus derivados de Venezuela a Cuba, pertenecientes o controlados por las empresas castigadas.

Estas acciones se dirigen aún más al sector petrolero venezolano y los mecanismos utilizados para transportar el hidrocarburo a los considerados benefactores cubanos del presidente constitucional Nicolás Maduro, quienes continúan brindando un salvavidas al gobernante, expuso la entidad federal norteamericana.

Washington promueve diversas acciones para sacar del poder a Maduro, y desde enero pasado reconoce a Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, parlamento en desacato, y quien se autoproclamó mandatario en funciones.

Por otra parte, el tema del apoyo de Cuba a Venezuela ha sido empleado por la administración norteamericana para justificar nuevas medidas contra la isla, la cual ha reiterado que su solidaridad con el país sudamericano no es negociable.

El pasado 3 de julio, Washington incluyó en la referida relación de castigados a la compañía cubana Cubametales debido a la continua importación de petróleo venezolano.

Justificó entonces que la mayor de las Antillas, a cambio del combustible, continuaba brindando apoyo, incluida la defensa, inteligencia y asistencia de seguridad, a la administración de Maduro.

Las entidades castigadas este martes son Caroil Transport Marine Ltd., con sede en Chipre; Trocana World Inc.; Tovase Development Corp, y Bluelane Overseas SA, las tres últimas asentadas en Panamá.

Caroil Transport Marine Ltd. opera las embarcaciones Carlota C, Sandino y Petion; y Trocana World Inc. y Tovase Development Corp son los respectivos propietarios registrados de Petion y Sandino.

Por otra parte, Bluelane Overseas SA es el propietario registrado del buque Giralt, que, como los otros, entregó recientemente petróleo venezolano a Cuba, precisó el Departamento del Tesoro.

Debido a la medida de este martes, se les prohíbe a las entidades sancionadas tener relaciones con estadounidenses, y quedan bloqueados sus posibles activos en territorio norteamericano.

En tanto, la OFAC eliminó de la referida lista a las entidades Serenity Maritime Limited y Lima Shipping Corporation, los buques Leon Dias y New Hellas, pertenecientes a estas en ese orden, y el avión N133JA.

Serenity Maritime Limited y Lima Shipping Corporation, designadas como víctimas de las represalias los pasados 10 de mayo y 12 de abril, interrumpieron posteriormente sus actividades comerciales con Cubametales.

Más allá de los perjuicios a entidades, Estados Unidos también ha impuesto sanciones a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Maduro, incluido el propio presidente, quien resultó electo en mayo de 2018 con el 68 por ciento de los votos.