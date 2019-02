Ejército colombiano niega apoyo a Duque en ataque a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este 21 de febrero que las fuerzas militares colombianas negaron a su homólogo neogranadino, Iván Duque, el apoyo para atacar la nación bolivariana.

Durante una videoconferencia con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mandatario aseguró tener información sobre un intercambio de Duque con el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, donde le notificó la negativa del Ejército de invadir el territorio venezolano.

Asimismo, Maduro informó de la evaluación del Ejecutivo del cierre total de la frontera con Colombia y responsabilizó a su presidente de cualquier hecho de violencia que se pueda producir en la zona limítrofe este fin de semana, cuando la derecha pretende ingresar ilegalmente una supuesta ayuda humanitaria.

Por otra parte, el dignatario indicó su deseo de mejorar las relaciones bilaterales con Aruba, Bonaire y Curazao, ‘pero con respeto’.

Maduro destacó que hasta no tener la seguridad de que en las islas no se están instalando bases militares estadounidenses para atacar a Venezuela, no retomarán los vínculos diplomáticos ni se quitará la limitación de libre tráfico.

Por último, enfatizó que ha llegado la hora donde Venezuela va a defender su derecho legítimo, su territorio, recursos y va a garantizar la dignidad del pueblo.