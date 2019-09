El MAS, la fuerza política en Bolivia para elecciones generales

Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: PL)

El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia se mantiene hoy como la principal fuerza política en el país con vista a los comicios generales de octubre próximo, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

A su juicio, los partidos de la oposición no logran alcanzar el voto de la población y se han disipado ‘como una especie de espuma que se está desvaneciendo debido a sus contradicciones, incoherencias y su pasado’.



Encuestas recientes ubican al presidente Evo Morales, candidato del MAS, en el primer lugar de las intenciones de voto con más del 34 por ciento, mientras que su más cercano oponente Carlos Mesa, por Comunidad Ciudadana (CC), solo obtuvo un 27 por ciento, seguido de Oscar Ortiz, de Bolivia Dice No (BDN), con 13 puntos porcentuales.



Borda consideró que existen agrupaciones políticas de la derecha sin la aceptación del pueblo porque carecen de un programa de gobierno factible y con un carácter ecléctico que se aprovecharse de circunstancias coyunturales como los incendios en la región de la Chiquitania, en Santa Cruz, para buscar crédito electoral.



Por otra parte, exhortó a esos candidatos a ganarse el voto ciudadano socializando sus propuestas y dejar a un lado las confrontaciones y ataques al MAS.



‘Los partidos políticos en este momento deberían plantear su programa de gobierno, su programa político económico, su programa social, pero lamentablemente estamos cayendo en la dicotomía de cuestionar al Gobierno (…) y no estamos socializando nuestros programas de gobierno, esa es una deficiencia que existe en este momento en el tema electoral’, reflexionó.



El diputado oficialista manifestó su confianza en que la población no caerá en la campaña de desprestigio a la gestión de Morales, promovida por la oposición para evitar su reelección para el periodo 2020-2025.



En esa misma línea se pronunció la víspera el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, cuando instó a la derecha a un debate para demostrar que el Gobierno y el mandatario boliviano no tienen responsabilidad en el incendio de la Chiquitania santacruceña.



Herrera rechazó las declaraciones de Mesa donde responsabilizaba al jefe de Estado de ser el causante de esa contingencia y del manejo de políticas irrespetuosas del medio ambiente.



Consideró que los comentarios del candidato presidencial por CC buscan desprestigiar y desgastar la imagen del primer presidente indígena de Bolivia y que el debate ‘explicará cómo es la vivencia en el campo, entre otros aspectos, con el objetivo de clarificarle a Mesa los motivos por los que se propicia un incendio, y no acusar falsamente a Morales’, precisó.