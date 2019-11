El puente colgante de Agabama no está en el olvido

La falta de mantenimiento aceleró el deterioro del puente. (Foto: Rosario S. Jacomino/ Escambray)

Todo parece indicar que esta vez el puente colgante sobre el río Agabama, colapsado desde el pasado mes de agosto, sí tendrá una solución definitiva. El reclamo de los habitantes del lugar y el empeño de las autoridades gubernamentales de la provincia y del municipio de Fomento, se funden en un solo objetivo: recuperarlo, aunque para ello sea preciso remover cielo y tierra en busca de los recursos que se necesitan.

La buena nueva es que, por vez primera, apareció un constructor dispuesto a asumir la reparación capital del viaducto, el cual fue construido en 1988, cuando, ese propio año, las intensas lluvias de mayo asociadas a una hondonada arrasaron con el viaducto anterior y dejaron incomunicados a los habitantes de uno y otro lado del pueblo.

Será la Empresa de Servicios Técnicos e Industriales (ZETI), perteneciente al Grupo Azucarero Azcuba, la que asuma las acciones constructivas, solo que para materializarlo se necesitan recursos vitales que no están en su totalidad en la provincia; solo se dispone del 40 por ciento de estos.

Raúl Navarro Morales, director provincial de Servicios Comunales, entidad inversionista de la obra, aseguró a Escambray que ya tienen el cable de acero con las dimensiones requeridas, un elemento indispensable y que durante años se estuvo buscando. También se hizo el nuevo proyecto, con adecuaciones viables para utilizar, incluso, las partes de la actual estructura que puedan ser recuperadas.

“Creamos una comisión que, además de Comunales, la integran ZETI y la Empresa de Materias Primas para buscar alternativas con las planchas de acero requeridas. Ya se desmantelaron unos tanques en desuso para aprovechar ese material y se trabaja en el rescate de vigas y otros elementos presentes en equipos inactivos de la antigua Papelera de Jatibonico”, precisó Navarro.

Solo que las planchas recuperadas tienen un grosor mayor al indicado y aunque se pensó en perforarlas por distintas partes para restarle peso, el proyectista no aprobó la idea, pues esa variante podría debilitarlas.

“Ya nos reunimos con los habitantes de Agabama —dice el inversionista— y les explicamos que hasta tanto no completemos el 70 por ciento de los recursos para la ejecución del proyecto no se iniciará el desmonte de la estructura dañada, lo que no significa que ZETI, la empresa constructora, esté de brazos cruzados, pues la idea es ir haciendo en talleres todas las partes accesorias posibles para luego trasladarlas hasta el lugar”.

La comunidad de Agabama precisa de esta pasarela, pues de un lado están las escuelas, instituciones de Salud, servicios técnicos, instalaciones culturales y deportivas, centros laborales y el mayor número de viviendas y del otro hay una bodega, placita, Consultorio del Médico de la Familia y otras entidades, además de una población con más de 1 200 habitantes, incluidos, los de asentamientos cercanos como Arroyo Seco, La Esquina, El Vagá, La Esperanza, Mataguá y Quiebra Hacha que, aunque pertenecen a Villa Clara, se sirven de los servicios en tierras fomentenses.

La pasarela colgante enlaza a dos partes de la población de Fomento. (Foto: Rosario S. Jacomino/ Escambray)