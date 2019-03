El terreno está en camino

“Soy trabajadora del sector de la Educación desde el 5 de enero del 2015. Inicié trámites de solicitud de un terreno para construir una vivienda por esfuerzo propio en la Dirección Municipal de Planificación Física de Trinidad. Me confeccionaron un expediente, con visitas realizadas por los técnicos, entrevistas a vecinos, etc. Desde mi solicitud he estado a la espera, sin recibir respuesta”.

Así comienza la lectora María de los Ángeles Marín Aróstica su misiva, que envía desde el edificio 10 R, Apartamento No. 2, en el reparto Armando Mestre de la sureña villa. Según expone, la idea de escribirnos le surgió tras la lectura del comentario “Ir delante de la opinión”, publicado en nuestras páginas el pasado 9 de marzo.

Detalla que acude cada martes a la mencionada entidad, donde ha recibido siempre lo que ella califica de excusas, justificaciones y peloteos: que hay que registrar el terreno en el Registro de la Tierra, y eso lleva un proceso; que debe esperarse a que la jurídica confeccione el expediente; que el Consejo de la Administración Municipal (CAM) lleva el tema a sus reuniones para aprobar cada terreno…; todo eso le han explicado.

Y no ha faltado razón en cada uno de esos argumentos, de acuerdo con la conversación por la vía telefónica con Misladys Carpio López, jefa del Departamento de Trámites de la citada Dirección Municipal de Planificación Física. “Es cierto que ha sido atendida en reiteradas ocasiones por nuestro director —apuntó la fuente—, e incluso se le ha mostrado el expediente, pero también es cierto que luego de ubicar el terreno en cuestión es preciso registrarlo debidamente; posteriormente esa documentación del potencial disponible se eleva al CAM, donde se establecen las prioridades para el otorgamiento.

“La compañera figura entre los 28 casos a los que se les asignarán parcelas, que se están inscribiendo y están ahora en trámites jurídicos, y que se ubican en la zona norte de Trinidad”, dijo Misladys. También agregó que el procedimiento se realiza según la Resolución No. 55 del año 2014, que dispone la asignación de terrenos estatales para la construcción de viviendas por esfuerzo propio a personas naturales.

“Es un proceso largo, realmente, y un poco engorroso”, agregó la funcionaria. Pero la buena nueva está dada. Ojalá que de ella al hecho mismo de disponer del terreno no le tome a María de los Ángeles un tiempo así de extenso.

GRACIAS POR EL BUEN TRATO

“Me dirijo a ustedes con el fin de hacerles llegar una felicitación a todos los compañeros que laboran en el Hospital de Rehabilitación Doctor Faustino Pérez. Incluyo a médicos, enfermeros y enfermeras, trabajadores de la cocina, del área de limpieza y personal administrativo.

“Estuve ingresado en la cama No. 19 y puedo dar fe de la esmerada labor que realizan y del buen trato que dan a todos sus pacientes”, escribe a esta columna José Obregón Miranda, residente en la cabecera provincial.